Masumları dağlayarak gelen; ağlayarak gider!

● “Eşit” olmak için savaşma, “reşid” olmak için çalış!

● Milleti “ağ”layanlar; yalandan “ağlayan”lar, dalkavukça “yağlayanlar”dır! ● Asalaklar, salaklar sayesinde köşeyi döner! ● Gününü gün eden, bugününü dün, ömürünü öğün eder! ● Aşkı başka, meşki başka olanın özü başka, son sözü mutlak olur keşke keşke! ● Yalnız şâkir bilir, şükür şeker gibi tatlı olduğunu… ● Haberimiz olsun; bu dünyada “ölmek var, dönmek yok!” ● Sözlü sohbet dakikalar, saatler sonra biter; hal sohbeti günler, aylar, yıllar, asırlar sürer… ● Bazı resmi vaiz ve görevliler, “tebliğ” değil, “meblağ” peşinde! ● Hedefi hevası, hevesi, havası olanlar havas olamaz! ● Liyakat gitti, torpilli mülakat geldi! ● Bugünün işini bırakınsan yarına yanarsın narına! ● Fani dünyada ne sürat ne surat yapmalı; sür’at, Sırat’ta tadılmalı! ● “Nice ehl-i hamiyet tanırım, onları gördükçe kendimden utanırım! Nice sahtekâr hamiyetfuruş tanırım, onların yerine ben utanırım!” ● Ey iktidardaki vicdansızlar, yaptıklarınıza vicdan sızlar, vicdansızlar! ● Kalabalıkların gözlerini bağlayarak, güçlüleri yağlayarak geldiniz, yakınlarınıza menfaat sağlayarak durdunuz; masumları dağlayarak kudurdunuz; hiç kaçarı yok, ağlayarak gideceksiniz! ● Seçim iktidar ile arif arasında değil; zorba ile zarif, nazik ile küfürbaz herif, muktesit ile müsrif, çapulcu ile şerif arasında olacak! ● Gerçek ozan der ki, hak söylerse özün, sözün, sazın; kızarmaz yüzün, bitmez hazın! ● “Kıl oldum ağabi!” diyen genç, “akıl oldum, kul oldum!” diyene dek sürünür. ● Ey alimler ulema-i su gibi aziz olunuz; yoksa ulemâü’s-sû’ olursunuz! ● Sana tut derim, yut demem; büyü derim, uyu demem; aya derim, yaya demem; duaya derim, bedduaya demem; sadakat, hakikat, haya derim, rüya demem, riya demem, güya demem; raya (cennet) derim, buraya demem!.. ● Kilo vermenin en ucuz, masrafsız, kolay, zahmetsiz yolu kilo almamaktır! ● Gerçek bahtiyar, “Eşim, işim, aşım var!” diyen değil, “Secdeye giden başım var!” diyendir. ● Beşeriz, Ahirzamanın son zaman diliminin dehşetli fırtınaları içinde şaşarız; hata eder, kusur işler; bazen haddimizi aşarız! Yalnızca “tevbe ile helallik alıp özür!” dilersek mutlu yaşarız! ● Çekmeyen işsizlik, aşsızlık, eşsizlik anlayabilir mi gençleri; işsizleri, aşsızları, gözü yaşlıları? ● “Pes” etmeyen “pis” ahlâksız müstebitlere “pas” veren cahil ahlâklılar oldukça iflâh olmayız! ● Barışın formülü: “Hürmet (saygı) muhabbet, merhamet, sıdk (dürüstlük), uhuvvet!”

Okunma Sayısı: 695

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.