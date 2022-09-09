Meâl okuyan, “Ben Kur’ân’ı okudum!” demesin!

İçlerinde İlâhiyatçıların da olduğu bir grupla müzakere ederken birisi, “Ben Kur’an’â’ı birkaç kez okudum, senin dediğin o mânâ yok!” diye ahkâm kesti! Okuduğu, Kur’ân değil, tercümesi, meâliydi! Kur’an meâli ve tercümesi Kur’an değildir!..

Ayrıca, “Kur’ân’ın hakikî tercümesi kabil değil ve lisan-ı nahvî olan lisan-ı Arabî yerinde Kur’ân’ın meziyetlerini ve nüktelerini başka lisan muhafaza edemez ve herbir harfi, on adetten bine kadar sevap veren kelimât-ı Kur’âniyenin mucizâne ve cemiyetli tabirlerinin yerini, beşerin âdi (basit) ve cüz’î tercümeleri tutamaz.” (Sözler, s. 425.)

Öte yandan, Allah kelâmı olan “Kur’ân’ın.. herbir kelimesi bir mu’cize... Çünkü o vakit birtek kelime bir çekirdek gibi bir şecere-i hakàikı mânen tazammun edebilir. Hem, merkez-i kalb gibi hakikat-i uzmânın bütün âzâsına münâsebettar olabilir. Hem, bir ilm-i muhîte ve nihayetsiz bir irâdeye istinad ettiği için, hurûfuyla, heyetiyle, vaziyetiyle, mevkiiyle hadsiz eşyaya (varlığa) bakabilir. İşte, şu sırdandır ki, ulemâ-i ilm-i huruf, Kur’ân’ın bir harfinden bir sayfa kadar esrar bulduklarını iddiâ ederler ve dâvâlarını, o fennin ehline ispat ediyorlar.” (Sözler, s. 407.)

Nasıl bir çekirdek, ağacın tüm özelliklerini ihtiva eder. Kur’an’da geçen “şecer” kelimesini “ağaç” diye tercüme ederseniz tek mana ortaya çıkar. Ama, o “şecer” dediğinde ağacın bütün özelliklerini ihtiva eder. O ağaç kelimesini tefsir tarlasına ekerseniz-tabii sizin anlayışınız kadar-çekirdek, fide ve meyve verecek büyüklüğü de bulursunuz.

Mesela, Kur’an’da 67 yerde tekil, 11 yerde hem müfret ve hem de zamire muzaf olarak ve 5 yerde de “Salâvat” şeklinde 46 çoğul olarak geçen “salât/namaz” lafzının 18 kadar anlamı var. En çok “şer’î namaz” manasında kullanılır. Bunun dışında, kullanıldığı mana ve geçtiği surelerden bazıları şöyle: “Dua ve istiğfar” (Tevbe Suresi, 84, 103), “ibadet” (Ma’ûn Suresi, 4), “ibadethane” (Hac Suresi, 40), “destek” (Tâhâ Suresi, 14; vd), “din ve dindarlık” (Maide Suresi, 58), “davet” (Hûd Suresi, 11/87; Maide Suresi, 106), “kulluk” (Lokman Suresi, 31), “yaratılış gayesine uygun hareket” (Nur Suresi, 41)

Keza Arapça’da din kelimesinin otuz (30) mânâsı var. Kur’ân’ın âdeta şifrelenmiş tüm âyet, kelime ve harflerinin icâzı (bir kelime ile çok mânâyı ifade) yönünden de mucizedir. Meâal, tercümede biri verilir, biri de parantez içinde!.. Diğer mânâlar ancak tefsirle-o da- kısmen-ortaya çıkarılabilir. Öyle ise, önce Kur’an her meselesini ispat ve izah eden geniş bir tefsir okumalı.

Sonra “Ben Kur’an’ı okudum!” yerine, “Tercüme ve meâlini okudum!” demeli.