Meczup siyasilerin arkasından gidilir mi?!

Nur hareketi içinde samimi olarak bulunup hizmet eden, özellikle “Risale-i Nur’u anlayarak ve kabul ederek okuyan” asla “dindar siyasalcı” iktidarı niçin desteklemez, destekleyemez?

Beceriksizlik, liyakatsizlik, ehliyetsizlikleri bir yana, başka hiçbir kusur ve kabahatleri olmasa bile-ki yığınla vardır- din, imân, Kur’ân, millet, vatan, ezan, bayrak gibi tüm mukaddes değerleri hasis çıkarlarına âlet etmesi ve gayr-i muşru icraatlarıyla insanları ve bilhassa gençleri dinin aleyhine çevirmesi günah olarak yeter!

Öte yandan, bir idarecinin, seçilmiş bir siyasetçinin en önemli vasıfları, “adâlet, bilgi, ileri görüş ve hikmet sahibi olmak…”tır. (Prof. Dr. Hamdi Döndüren, https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/ehl-i-hal-vel-akd) İktidarda bu özelliklerin olmaması bir yana; kutuplaştırıcı, tarafgir, ötekileştirici olması; “ehlü’l hal ve’l-akd”, yani, kamuoyunca meşru yoldan hal ve azledilip vazifeden alınması gerekir!

Dinin vatandaşlara emri, tavsiyesi budur. En çarpıcı örneklerinden birisi, namazda yanlış okuyan ve yanlış harekette bulunan imam ikaz edilir ve ayrıca yanlışına uyulmaz. Şöyle ki: İmam namazda, kaide-i ahir denilen son oturuşu unutarak ayağa kalkarsa, cemaat ona uymaz, geri dönmesini bekler. Bu arada imamı uyarmak için sesli olarak “sübhanallah” diye seslice ikaz edilir. (İbn Nüceym, el-Bahr, II, 110).

Diğer çarpıcı örnek de şudur: “Bazı evliya-ı azîme, fahir ve naz ve şatahâta muvakkaten, ihtiyarsız girmişler; fakat o noktada, ihtiyaren onlara iktida edilmez (uyulmaz). Hâdidirler, mühdî değillerdir, arkalarından gidilmez doğru yoldalar, ancak, mürşid ve rehber olamazlar). (Mektûbât, s. 439.) “Muhyiddin-i Arabi), kendisi hâdî ve makbuldür. Fakat her kitabında mühdî ve mürşid olamıyor. Hakaikte çok zaman mizansız gittiğinden, kavâid-i Ehl-i Sünnete (Ehl-i Sünnet-in kaidelerine, kurallarına) muhalefet ediyor…” (Lem’alar, s. 272.) “Kardeşim, bil ki: Hazret-i Muhyiddin aldatmaz, fakat aldanır. Hâdîdir, fakat her kitabında mühdî olamıyor. Gördüğü (yamuk aynalardaki görüntüler gibi) doğrudur, fakat hakikat değildir.” (Lem’alar, s. 364.)

Yanlış yapan imama uyulmaz ve açıkça ikaz edilirken; bazı evliyaların peşinden gidilmezken; yığınla yanlışları olan, zalim, tarafgir, yolsuzluk yapan, aldandığını sık sık gördüğümüz ucube yöneticilere uymak; insaf, vicdan sahibine yakışır mı? Ki, “Bir kötülüğü gördüğünüzde elinizle, elinizle düzeltemezseniz dilinizle, dilinizle de düzeltemezseniz kalbinizle buğz edin...” (Müslim, İman, 78.) diyen Rasul-i Ekremin (asm) direktifini yerine getirmek de imanın gereğidir.