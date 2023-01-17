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17 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Medrese-i Nuriyelerde öğretilen irşad metotları

Ali FERŞADOĞLU
17 Ocak 2023, Salı
Medrese-i Nuriyeler, Medresetü’z-Zehrâ üniversitesinin şubeleridir. Bu dershanelere yerleşmeyle birlikte terbiye süreci; aynı zaman tebliğ, irşad ve cihad-ı manevi başlar.

Dershane talebeleri, aile fertleri ve müminler için geçerli olan bu prensipleri maddeler halinde şöyle özetleyebiliriz: 

● Nâzik ve yumuşak muamele: Zaten Müslüman, halim, selim, nazik ve nazenindir. Yüce Allah, Kur’ân’da Fir’avun’a bile, “kavl-i leyyin”, yani, gayet nâzik ve yumuşak üslûp yaklaşılmasını emreder.

● Kolaylık ve tedrici (merhale merhale) prensibini benimsemek. Kur’ân-ı Kerim’in 23 sene ve ibâdet ve yasakların belli aralıklarla gelmesi; tedricilik metoduyla beraber, aynı zamanda kolaylık yolunu da açmayı beraberinde getirir. “Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez” (Bakara Suresi, 185.; 11) “Allah kimsenin gücünün üstünde bir şey teklif etmez.” (Bakara Suresi, 286.) mealindeki âyetler de buna amirdir. Nebiy-i Zîşan Efendimiz de (asm), “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin, nefret ettirmeyin” (Buhârî, İlim: 12) sözleriyle takviye eder. 

● Tehdit ve cebir yolunu değil, ikna metodunu kullanmak: Kur’ân, 750’yi aşkın âyetiyle, mütemadiyen “aklı, ilmi, araştırma, tahkik, inceleme, tefekkürü” dikkatlere sunulur. Ve, “İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütlerle çağır, güzelce mücadele et...” (Nahl Suresi, 125.) meâlindeki âyetle tavsiye değil, emredilir. Ki, “Medenilere galebe çalmak ikna iledir; söz anlamayan vahşîler gibi, icbar ile değildir. Biz muhabbet fedaileriyiz; husûmete (düşmanlığa) vaktimiz yoktur.” (Tarihçe-i Hayâtı, s. 52.)  Çocuklarımız da, dershane talebeleri de, çağın insanı da medenidir. Öyle ise, Bediüzzaman, “Vaizlerimiz hem âlim-i muhakkik olmalı, tâ ispat ve iknâ etsin. Hem hakîm-i müdakkik olmalı, tâ muvazene-i şeriatı bozmasın. Hem beliğ-i muknî olmalı, tâ hal neyi gerektiriyor ve zaman ne icap ettiriyorsa ona muvafık söz söylesin. Ve şeriatın mizanıyla tartsın. Ve böyle olmaları da şarttır.” diyerek meseleyi bütün buutlarıyla ortaya koduğu tebliğ metatlarıyla yaklaşmalı. (Divân-ı Harb-i Örfî, 88.) 

● Ümit ve korku dengesini muhafaza etmek: Eğitimin, cihad-ı manevinin önemli önemli unsurlarından birisi de ümit ve korku dengesidir. Ne en basit ibâdet ve iyiliklerle âmiyâne bir ifâdeyle, “Cenneti parselletmek”, ne de “ne yaparsa yapsın, kurtuluşun mümkün olmadığı korkusunu” yaymak... Mübalâga etmeden herşeyi olduğu gibi vasıflandırmak gerekir. Kur’ân ve hadîslerde bu kelime ve harflere kadar bu özellik ve denge mutlaka işlenir; ifrat ve tefretten uzak, orta, vasat, denge yolu gösterilir.  

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