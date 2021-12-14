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14 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Medrese, mektep ve cemaatler

Ali FERŞADOĞLU
14 Aralık 2021, Salı
Bir kardeşimiz, “Maarif-i İslâmiye ordusunun fırkaları olan ehl-i medrese ve ehl-i tekye ve ehl-i mekteb; ifrat ve tefrit ile birbirini tadlil ve techil ile hasıl ve ahlâk-ı İslâmiye’yi esasıyla sarsan ve ahenk-i terakkiyi ihlâl eden tebayün-ü efkârları ve tehalüf-ü meşrebleri izale ve efkârı tevhid, meşaribi takrib zaruridir.” (ESDE, Yeni Tanzim, s. 60.) cümlesine açıklık getirir misiniz? diye sordu.

Maarif-i İslâmiye, İslâm bilgileri ve eğitim sistemidir. Kur’ân’da fırka, “Müslüman toplumlarda köylü-şehirli, sivil-asker, grup, cemaat, tarikat”ı ifade eder. (Tevbe Sûresi, 122) 

Fırka “ayırmak, bölmek; açıklayıp hükme bağlamak” anlamında insanlar arasından ayrılmış belli bir grup, taife, topluluk, mezhep, tarikat, cemaat kast edilir. Terim olarak, İslâm fikir tarihinde kendilerine has siyasî düşünce veya itikadî telâkkilere sahip bulunan gruplar için ‘siyasî akım’ (parti) ve ‘itikadî mezhep’ anlamında kullanılmıştır.” (https://islamansiklopedisi.org.tr/firka) 

Askerî terim olarak fırka; birlik, tümen, demektir. Şartlarına ve ülkelere göre mevcudu 10.000 ile 20.000 kişiden oluşur. “Müslümanların ordusunun fırkaları olan ehl-i medrese ve ehl-i tekye ve ehl-i mekteb”tir. Yani, tümenleri din eğitimi veren medrese, duygu ve nefis terbiyesi veren tekye, tarikat, cemaat ve modern ilimler eğitimi veren okullardır.  

Bu üç eğitim sisteminden yetişenler biribirini “cahillik”le suçluyor. Bu; eğitim ve terbiyeyi ve İslâm ahlâkını temelden sarsıyor. İlerleme ve gelişmenin ahengini bozuyor.

Bediüzzaman tevhid-i tedrisat eğitim sistemiyle bu mahzurları ortadan kaldırmış, eğitimdeki hastalıkları tedavi etmiş, her kesim arasındaki ahengi, kaynaşmayı sağlamıştır: “Fünun-u cedideyi, ulûm-u medaris (medresede din ilimleriyle) ile mezc ve derç” ederek, kaynaştırmış, bir araya toplamıştır. Zira, “Vicdanın ziyası, ulûm-u dîniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder.” (Münâzarât, s. 127) 

Yani, vicdanı aydınlatan din, aklı nurlandıran fen ilimleridir. Yalnızca din ilimleri okumak taassubu; sadece fenleri okutmak hile ve şüpheleri doğurur. Hakikat bu ikisinin kaynaşmasıyla tahakkuk ederse adeta gayretleri harekete geçirir. “Bizi eğitim kurtarır” iddiası kurtarmaz. İçini doldurmak gerekir. Risale-i Nur, din ve fen ilimlerini kaynaştıran eğitim sisteminin bütün unsurlarını ihtiva ediyor. 

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