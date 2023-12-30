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30 ARALIK 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

“Medresetüz’zehra projesi için geldim, maaş dilencisi değilim!..”

Ali FERŞADOĞLU
30 Aralık 2023, Cumartesi
Belgelerle sabittir ki, Bediüzzaman, 1907 Aralık ayının sonlarında, Van Valisi Tahir Paşa’nın referansıyla Türk-Kürt kardeşliğini, ittihad-ı İslam’ı pekiştirecek, fen-sosyal, manevi ilimler birliğini (tevhid-i tedrisatı) temin edecek, Şark vilayetleri için prototip olarak tasarladığı, daha sonra ülke ve İslam alemine yaygınlaştırmak istediği Medresetüz’zehra üniversitesi projesini Ortadoğunun Merkezi Van’da tesisi için İstanbul’a gider.

1908’in Mart başlarında Mabeyn-i hümayûn’a  gidip padişahla çok önemli bir hususu görüşmek istediğini söyler. Vazifelilerin reddetmesiyle büyük tartışmalar yaşanır. Zabtiye Nazırı (Savunma Bakanı) Şefik Paşa, “Padişah sana selâm etmiş, seni rektörü tayin etmiş, bin kuruş da maaş bağlamış, memleketine döndüğünde 30 lira yapacak. Seksen altını da ihsan-ı şahâne olarak göndermiş.” 

“Ben maaş dilencisi değilim; bin lira da olsa kabul edemem. Kendim için gelmedim. Hem de bu suspayı rüşvetidir.” “İrade reddolunmaz.” “Reddediyorum, tâ ki Padişah darılsın, beni çağırsın, ben de doğrusunu söyleyeyim.” “Neticesi vahimdir.” “Neticesi deniz olsa, geniş bir kabirdir. İdam olunsam, bir milletin kalbinde yatacağım; ne ederseniz ediniz. Ben maaşın kabulünden mazurum.” “Maarif (eğitim), Bakanlar Kurulunda görüşülmektedir.” “Maârifi tehir, maaşı tacil etmeniz acaba ne kaide iledir? Neden menfaat-ı şahsiyemi, menfaat-ı umûmiye-i millete tercih ediyorsunuz?” Paşanın hiddeti üzerine, Bediüzzaman sözlerini şöyle sürdürür:  

“Hürriyet-i mutlakanın meydanı olan Anadolu’nun dağlarında büyümüşüm, bana hiddet fayda vermez. Nafile yorulmayınız…” (İki Mekteb-i Musîbetin Şehâdetnâmesi, 44.) 

Padişahın ihsanını reddetmek onlara göre delilikten başka bir şey değil. Çünkü, o zamana kadar hiç kimse reddetmemiş! Bu cesaret, bu pervasızlık o günün idârecilerini telâşa düşürtür. Fizan, Trablus veya Taif’e sürgün teklif edilir; bundan vazgeçilir. Birkaç sefer onu tımarhâneye gönderip, çıkarırlar. Ondan kurtulmak için iki Mûsevi, bir Rum, bir Ermeni ve bir Türk doktordan deli raporu alarak Toptaşı tımarhanesini gönderirler. Bediüzzaman muayeneye gelen doktora: 

“Ey tabip efendi! Sen dinle, ben söyleyeceğim. Cinnetime bir delil daha senin eline vereceğim” der ve o günkü durumu tahlil eder… Doktor: “Eğer Bediüzzaman’da zerre kadar mecnunluk eseri varsa, dünyada akıllı adam yoktur!” Gayet müşfik, nazik, mütevazî ve hürriyetçi olan Bediüzzaman, dâvâsından asla taviz vermezdi. “Müşfik ve veli bir padişah” diye tanımladığı Abdülhamid’in “İstibdat” yönünü eleştirdi; kimseyle anlaşma yoluna gitmedi, tımarhane ve hapse girmeyi göze aldı; omrünün son 35 yılını savaş, nezaret, hapis ve sürgünlerde geçirdi.. 

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