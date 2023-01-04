Mekke’de olsam da buraya gelmem lazımdı

Mektubunda benim istirahatimi ve eğer iktidarım olsa, benim Şam ve Hicaz tarafına gitmeme dair sizin hükûmet-i hazıraya müracaat maddesi ise:

“Evvela: Biz, imanı kurtarmak ve Kur’an’a hizmet için, Mekke’de olsam da, buraya gelmek lazımdı. (Beyanat ve Tenvirler, Enstitü/internet, s. 3016.)

Niye Türkiye’ye gelmesi lazımdı? Çünkü, Deccalizmin/Süfyanizmin merkez üssü burası! Sosyolojik zaviyeden bakıldığında da böyle olması gerekir: Zira, Türkiye, jeopolitik bakımından çok önemli bir kavşakta bulunuyor. Üç tarafı denizlerle (dört tarafı Deccalizm/Süfyanizm, materyalizm ile) çevrili. Bu çemberi yaracak olan de Mehdiyettir. O zaman onun da burada olması gerekir.

Hakikat ve hikmet ve tarihi seyir de bunu gerektiriyor: Türkiye, bir Asya ülkesidir de aynı zamanda. Asya ile dini, milli, tarihi, siyasi, ticari, kültürel bağları var. Türkiye’nin Afrika ile bağları vardır. Avrupa ile bağları var. Türkiye, Avrupa’yı Asya’ya, Ortadoğu’ya bağlıyor. Onun için Bediüzzaman, “Biz, imanı kurtarmak ve Kur’an’a hizmet için, Mekke’de olsam da, buraya gelmek lazımdı” der. Yani, manevi vana burada. Bu vanadan her tarafa iman hizmeti manevi borularla yayacaktır.

Ayrıca, şeair-i İslamiye hizmetini yüklenen Hilafet bayrağı buradan düştü, buradan kaldırılacaktır! Ve bu vazifeyi de Risale-i Nur üstlenmiştir: “Hazret-i Hasan Radiyallahü Anhın altı aylık hilafeti ile beraber Risale-i Nur’un Cevşenü’l-Kebîr’den ve Celcelutiye’den aldığı bir kuvvet ve feyizle vazife-i hilafetin en ehemmiyetlisi olan neşr-i hakaik-ı îmaniye noktasında Hazret-i Hasan Radiyallahü Anhın kısacık müddetini uzun bir zamana çevirerek, tam beşinci halife nazarıyla bakabiliriz. Çünkü adalet-i hakîkiye ile bu asırda insanları mes’ud edebilir bir istidatta bulunan Risale-i Nur’dur ve onun şahs-ı manevîsi, Hazret-i Hasan Radiyallahü Anhın bir muavini, bir mütemmimi, bir manevî veledi hükmündedir.” (Beyanat ve Tenvirler, Enstitü/internet, s. 318.)

Bediüzzaman “Mekke’de olsam da, buraya gelmek lazımdı” diyor. “Çünkü en ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa binler hastalıklara müptela olsam ve zahmetler çeksem, yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için burada kalmaya Kur’an’dan aldığım dersle karar verdim ve vermişiz.” (Deccalizm/Süfyanizm ve Mehdiyet mücadelesinin merkez üssü burasıdır. Bedir Harbi devam ederken, ben başka yere gidip İslamı anlatacağım, diyemez!

Merkez boşaltılıp zayıflatılmaz.

