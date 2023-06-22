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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Mesken ve araziler kime satılıyor?

Ali FERŞADOĞLU
22 Haziran 2023, Perşembe
AKP, başkalarını “vatanı satmakla” suçlayıp dikkatleri onlara çekerken özelleştirme ile tüm gelir getiren şirketleri hiç pahasına yabancılara sattı.

2017’de de yabancılara yer satışta mütekabiliyet kanununu kaldırmış. Her isteyen ev, tarla, hatta bir ilçenin yarısı kadar bile satın alabilir! 250-400 bin dolarlık ev alana vatandaşlık veriyor! Oysa her ülkede bunun ince kriterleri ve en az 5 yıllık oturma ve araştırılma süresi vardır!

Özellikle GAP bölgesinden tarla satışlarında yaşanan bu patlama, “Bazı Filistinliler gibi Türkiye’yi de yabancılara, Yahudilere satma projesi mi!?” mevzulu videoyu bir ilim ehli dostumuza gönderdik. Cevap şu: “Satan Lozan’da satmış, gerisi teferruat... Bütün telaş tezgahın bozulması! Gel gör ki algı tam tersine ama milletin gözü açılmış artık yutmuyor!”

Fesubhanellah, fesubhanellah! Bu nasıl gözü açılmak! Özellikle GAP’tan yüzlerce dönüm arazi alanlar var! Türkiye’nin yüksek enflasyon sarmalına düşürülmesinin sebebi bu mu? Demografik yapı bozulduğu gibi, sosyal barış da berhava olmak üzere. 

Bu mu, “teferruat”, bu mu “tezgahın bozulması” bu mu “milletin gözü açılması, yutmaması!?”

Dikkat edelim ki: “Hiçbir müfsid (bozguncu) ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bâtılı hak görür. Evet, kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor. (...). Öyleyse, her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte, size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mihenge vurunuz. (...) Delil ve âkıbete bakınız.”1

Evet, “delil ve âkıbete” bakalım. Milyonlarca “delil” zaten elle tutuluyor, gözle görülüyor. Delil olmasaydı, “akıbete/sonuca” bakacaktık! Peki, milyonlarca insanın -içlerinde teröristi vs. varsa- hiçbir araştırma ve müeyyideye tabi tutulmadan ellerini kollarını sallayarak ülkeye girmesi; bunca mesken, arazi satın alması “akıbet” değil midir ve sonraki “akıbet” nasıl olacaktır? Allah basiretimizi bağlamasın, iz’an ve ferasetimizi artırsın!

Dipnotlar: 

1-Münazarat, Enst./inter., s. 49.

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