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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Meşverete kim karşı gelir?

Ali FERŞADOĞLU
21 Ağustos 2021, Cumartesi
Cumhuriyet; adalet, meşveret, (ortak akıl, ortak çalışma, birlikte ve çoğunlukla karar verme) ve kanunda inhisar-ı kuvvetten (gücün hukukun emrinde olmasından) ibarettir.

Meşveret önemlidir. Hz. Adem (as), Mekke’de oturan oğlu Şit’e (as), verdiği beş altın öğütten birisi şöyle: Ey Şit, oğullarına söyle! Doğruluk ve isabet derecesini kesin olarak bilmedikleri işlerde istişare etsinler… (Peygamberler Tarihi) 

Kur’ân’da mealen, “Ve işlerde onlarla istişare et. (Al-i İmran Sûresi: 159) Onların aralarındaki işleri istişare iledir. (Şûrâ Sûresi: 38) denilerek meşveret emredilir. Buna rağmen bazı dindarlar neden meşverete/cumhûrîyete, meşrûtiyete, demokrasiye cephe alır?

l Cehalet ağa, inat efendi, garaz beyi, intikam paşa, taklit hazretleri, mösyö gevezeliğin emri altında insan milletinden mutluluk kaynağımız olan meşvereti inciten bir cemiyettir. (Münâzarât, s. 47-48)  

l Ağa, bey, paşa, şeyh görüntüsü altında hâkimiyetini devam ettirmek isteyenler, 

l Şahsî çıkarını milletin menfaatinden üstün tutanlar.

l Şahsî çıkarlarını milletin zararında görenler.  

l Basit, görüşlerini kabul ettirmek için dengesiz düşüncelere sapanlar, 

l Şahsî garaz ve intikamını terk etmediği halde, “fedâkârlık ve hâmiyet” dâvâsı güdenler, 

l Fiilen baskıcı olduğu halde, demokrasi ve cumhuriyeti savunur görünenler, 

l Hürriyet ve demokrasinin gereği olan çok seslilik, hoşgörü, müsamaha ve fikirlere saygıyı beceremeyip, herkesin kendisine saygı göstermesini isteyenler, 

l Müstebit, zorba, diktatör ruhlular, 

l Affetmeyi bilmeyen yürekliler, 

l Herkesin istirahatini intikamcı rûhuna yediremeyenler,  

l Hürriyetin, meşrûtiyetin, gerçek demokrasinin kıymetini taktir edemeyenler,   

l Dinde hassas olup, aklî muhakemesi nakıs olanlar. 

l Hürriyetin İslâm’a zıt olduğunu sanan kıt fehimliler.  

l Bâzı bir meşhur Bektâşi gibi mânâ verenler, yol üzerine çıkıp, gasp edip yağmalayanlar,  

l Daha onların öte tarafında da bir kısım gevezeler; bâzı bahane ile, parça parça etmek isteyenler. (Bediüzzaman, Münâzarât, s. 29) 

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