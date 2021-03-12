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12 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Mi’rac mu’cizesi, foton hızı ve zaman-2

Ali FERŞADOĞLU
12 Mart 2021, Cuma
Mi’rac, “foton hızı” kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen bir mu’cizedir, denilebilir. Demek ki, “kütle, zaman ve hız” meselesi Mi’rac mu’cizesi penceresinden izlenip ele alınırsa, çok daha büyük mesafeler kat’ edilecektir.

Zira, Kur’ân, “Enbiyâların mânevî kemâlâtını bahsetmekle insanları onlardan istifadeye teşvik ettiği gibi, mu’cizâtlarından bahis dahi, onların nazîrelerine yetişmeye ve taklidlerini yapmaya bir teşviki işmâm ediyor. Hattâ denilebilir ki, mânevî kemâlât gibi maddî kemâlâtı ve hârikaları dahi en evvel mu’cize eli nev-i beşere hediye etmiştir.  

“Rüzgârı da Süleyman’ın emrine verdik ki, sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü de bir aylık yol alırdı.” (Sebe’ Sûresi: 12) 

“Hazret-i Süleyman, bir günde havada tayerân ile iki aylık bir mesafeyi kat’ etmiştir” der. İşte, bunda işaret ediyor ki: Beşere yol açıktır ki, havada böyle bir mesafeyi kat’ etsin. Öyle ise, ey beşer, mâdem sana yol açıktır; bu mertebeye yetiş ve yanaş! 

Cenâb-ı Hak, şu âyetin lisâniyle mânen diyor: “Ey insan! Bir abdim hevâ-i nefsini terk ettiği için, havaya bindirdim. Siz de nefsin tenbelliğini bırakıp bâzı kavânîn-i âdetimden güzelce istifade etseniz, siz de binebilirsiniz.” (Sözler, s. 231) 

CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nin) Higgs bozonu, hadronların çarptırılması ve ışık hızına ulaşma çalışmaları kâinatta cari olan fıtrat kanunlarından, foton kanunu ve hızından Mi’rac mu’cizesinden istifade etmek için yapılan çalışmalardır.   

“Işık hızına yaklaştıkça (fotonun saniyede 300 bin kilometre yol kat etmesi durumunda) zamanın yavaşlaması ve nihayetinde, tam ışık hızına ulaşıldığında durmasıdır.”  

Şu gerçek Mi’racı gayet net bir şekilde açıklar: Aslında ışığı “sonsuz hızda gidiyor” gibi düşünebilirsiniz. Çünkü aksi takdirde insan ister istemez ışık hızını “herhangi bir diğer sınırlı hız” gibi düşünmektedir; bu tamamen yanlıştır. Işığın hızı, yalnızca ona dışarıdan bakan bir gözlemci için sınırlıdır. Siz, o “dışarıdan bakan gözlemci” olduğunuz için ışığın sınırlı bir hızı olduğunu görürsünüz. Ancak kâinatta her şey görelidir/göreceli/izafidir. Fotonun gözlerinden bakacak olursanız, kendisi sonsuz bir hızda ilerlemektedir. Bu durum, bize ilginç bir gerçeği verir: Eğer ki fotonlar gibi sonsuz hızda ilerleyebilirseniz, kâinat içerisindeki herhangi bir noktadan, herhangi bir diğerine, tam olarak 0 (sıfır) saniyede ulaşabilirsiniz.” 

İşte Mi’rac, “foton hızı” kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen bir mu’cizedir.  

Demek ki, “kütle, zaman ve hız” meselesi Mi’rac mu’cizesi penceresinden izlenip ele alınırsa, çok daha büyük mesafeler kat’ edilecektir. 

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