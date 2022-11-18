Millet İttifakı ve CHP

Bazıları 6’lı masayı CHP diye lanse etmeye çabalıyor!

Halbuki, Millet İttifakı’dır ve ana prensipleri hak ve hürriyetler, adalet, güçlendirilmiş parlamenter sistem/meşveret/demokrasi… Millet İttifakı’nın hayata geçirmeyi taahhüt ettikleri ana başlıklar şöyle: Etkili ve katılımcı yasama: “Meclis güçlenecek, cumhurbaşkanının veto yetkisi kalkacak. İstikrarlı ve hesap verebilir yürütme. Bağımsız ve tarafsız yargı: HSK ikiye ayrılacak, AYM yeniden yapılandırılacak. Temel hak ve hürriyetler: Baskıya son verilecek, din ve vicdan hürriyeti sağlanacak. Basın hürriyeti: TRT, RTÜK yeniden yapılandırılacak, keyfi akreditasyona son verilecek. Basın özgürlüğü kapsamında, gazetecilere karşı ceza soruşturmasına gerekçe yapılan mevzuat, AYM ve AİHM içtihatları çerçevesinde yeniden düzenlenecek… Seçimle gelenin seçimle gitmesi güvence altına alınacak: Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyım uygulamalarına son verilecek. Seçilmiş yöneticilerin görevlerine bir yargı kararı olmadıkça son verilemeyecek. Görev suçları sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan yöneticilerin geçici olarak görevden uzaklaştırılmaları da ancak yargı kararı ile mümkün olacak.

CHP de birçok mevzuda kendisini yenileyip Millet İttifakı’nın yanında ve bu prensiplere “Evet!” diyor. Peki, kim kabul etmiyor, 6’lı masayı CHP ile özdeş göstererek korkutmaya çalışıyor?

“Cehalet ağa, inat efendi, garaz beyi, intikam paşa, taklit hazretleri, mösyö gevezeliğin emri altında insan milletinden mutluluk kaynağımız olan meşvereti inciten bir cemiyettir. (Münâzârat, Enstitü/internet, s. 47.) Yani, Ağa, bey, paşa, şeyh görüntüsü altında hakimiyetini devam ettirmek isteyenler, Şahsi çıkarını milletin menfaatinden üstün tutanlar (Özelleştirmeye karşı olanlar gibi) Şahsî çıkarlarını milletin zararında görenler. Basit, görüşlerini kabul ettirmek için dengesiz düşüncelere sapanlar, Şahsî garaz ve intikamını terk etmediği halde, “fedâkârlık ve hâmiyet” dâvası güdenler, Fiilen diktatör, baskıcı olduğu halde, demokrasi ve cumhuriyeti savunur görünenler, Hürriyet ve demokrasinin gereği olan çok seslilik, hoşgörü, müsamaha ve fikirlere saygıyı beceremeyip, herkesin kendisine saygı göstermesini isteyenler, Müstebit, zorba, diktatör ruhlular, Affetmeyi bilmeyen hâin yürekliler, Herkesin istirahatini intikamcı rûhuna yediremeyenler, Hürriyetin, meşrutiyetin, gerçek demokrasinin kıymetini taktir edemeyen cahiller, Dinde hassas olup, akli muhakemesi nakıs olanlar. Hürriyetin İslâm’a zıt olduğunu sanan kıt fehimliler. “Bâzı cezâ-i sezâsını (yakıcı cezâsını) hazmetmeyen, bir kısım da başkasının etini yemekten dişi çıkarılan ve bâzı bir meşhur Bektâşi gibi mânâ verenler, yol üzerine çıkıp, gasp edip yağmalayanlar, Daha onların öte tarafında da bir kısım gevezeler; bâzı bahane ile, parça parça etmek isteyenler.” (Münâzârat, s. 29.)

Hak, hürriyet ve adaleti istemeyen diktatör, menfaatperest, zalim değil midir?

