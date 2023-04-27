Milleti perişan eden tek adam sistemi!

Niye depremde 50 binin üzerinde can toprak altında kaldı, malı-mülkü harap oldu? Niçin yönetim, adalet, hukuk, demokrasi de enkaz altında?

Niçin eğitim ümitsizlik, cehalet üretiyor? Nasıl oldu da enflasyon azdı, ekonomi çöktü?

Tek adam herşeye yetişemez! Ayrıca şahsa dayalı yönetim, diktatörlüktür. Onun içindir ki, İslamın getirdiği yönetim biçimi “reislik” değil, “hizmetkârlıktır.”: “Milletin efendisi, onlara hizmet edendir.” (el-Mağribî, Câmiu’ş-Şeml, 1:450, no. 1668) “İnsanların en hayırlısı onlara en faydalı olandır.” (el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2:463) Onun için Bediüzzaman, “Riyaset-i şahsiyenin kat’iyen aleyhindeyim” demiştir. (Eski Said Dönemi Eserleri, Nutuk, s. 196.)

Toplumu kurtaracak olan, Kur’ân’ın, “Ey iman edenler! İnsanlar arasında adâlet edin ve emaneti, işi ehline (uzmanına, lâyık olana) verin.” (Nisa Suresi, 58.) mealindeki emridir. Bediüzzaman, emaneti liyakat sahibine vermeyi emreden âyeti tefsir ederken şöyle muhteşem bir ölçü ve örnekleri de nazara verir: “Hamiyet ayrı, iş ayrıdır. Bence bir kalb ve vicdan fezâil-i İslâmiye ile mütezeyyin olmazsa, ondan hakikî hamiyet ve sadâkat ve adalet beklenilmez. Fakat iş ve san’at başka olduğu için, fâsık bir adam güzel çobanlık edebilir. Ayyaş bir adam, ayyaş olmadığı vakitte iyi saat yapabilir. İşte, şimdi salâhat ve mahareti (dindarlık ve uzmanlığı), tâbir-i âharla fazileti ve hamiyeti, nur-u kalb ve nur-u fikri cem edenler vezaife (kalp nuru ile düşünce ışığı, aydınlığını bir araya getirenler işlere) kifayet etmezler. Öyleyse, ya maharettir veya salâhattir (ya dindarlığı veya sanatı, liyakati tercih edeceğiz). San’atta maharet ise müreccahtır. (işte, sanatta uzmanlık, liyakat tercih edilir)” (Münâzarât, s. 56.)

Aslında Müslümanların en avamı bile, özel işlerini “ehline, liyakatli olana, uzmanına” veriyor. Evinin planını inşaat mühendisine, mimara, yapımını ustaya; elbisesinin dikimini terziye, otobüs, gemi, uçak kullanımını sarhoş, gayr-i müslim de olsa, ehline veriyor. Dindar şoför, kaptan, mühendis aramıyor! Neden “idarecilik, yönetim, devlet işlerinde” acemi, liyakatsiz yakınını, sözde dindarı tercih ediyor?

Keşke “emaneti, yönetimi, işleri ehline verin” mealindeki ayeti şöyle de tefsir eden Bediüzzaman’ı dinleseydik: “Saati yapmakta veyahut makineyi işletmekte, sanatkâr bir Haço ve Berham’ın reyi mûteberdir; Şeriat reddetmediği gibi, Meclis-i Mebusândaki mesâlih-i siyâsiye ve menâfi-i iktisâdiye dahi ekserî bu kâbilden olduğundan, reddetmemek lâzım gelir.” (Münazarat, s. 41.)

Ey özel işlerini Haço ve Berham’a yaptıran dindarlar! Risale-i Nur’u okumaya, anlamaya ne dersiniz?