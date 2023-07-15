Milli birlik zıt hareketle mi sağlanır!?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü diye ilan edilmiş.

İyi de bu demokrasiyi tüm müesseseleriyle tahrip; milleti birleştirecek unsurları berhava ederek mi sağlanacak? Bir sefer “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi” demokrasiye zıttır: Meclisin ülke yönetimindeki tesiri azaltılmış. Böyle demokrasi ve günü mü olurmuş?! “Bir mâden-i hayat-ı içtimaiyemiz olan ittihad-ı millet (milli birlik) ref-i imtiyazdan başka ne ile olur?”1

İçişleri eski Bakanı Soylu: “15 Temmuz’u (2016 darbesini) ‘fetö’ yapmadı… Onu yapanlar sizi rahat bırakır mı?” demişti.12 15 Temmuz’u ‘fö” (Fethullahçı Örgüt) yapmadıysa yüz binlerce masum bebek, çocuk, genç, kadın hastayı delilsiz, belgesiz hapse atarak; mal varlıklarına el koyarak; toplumu kutuplaştırarak aileleri, cemaatleri biri birine kırdırarak mı milli birliği temin edeceksiniz?! İşte her bir maddesi bir veya birkaç kitap muhtevasında veciz milli birliğin esasları:

“İttihad-ı Kulûb, muhabbet-i millî, maârif, terk-i sefâhet, sa’y-i insânî...”13 Bediüzzaman, henüz Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan “cumhûrî, millî” devlet tartışmalarının ateşlendiği 1908’lerde Selânik Hürriyet Meydanında millet-devlet kaynaşmasının ve payidar olmasının unsurlarını böyle sıraladı. Bu maddelerin kısaca açılımı şöyle olabilir:

1-İttihad-ı Kulûb (gönül birliği): Toplum ve devletin bütünlüğünün korunması için, gönül birliği, bunun için de insan hak, hürriyet, adalet, merhamet, meşrutiyet/demokrasi ihya edilmeli.

2-Muhabbet-i millî: Yani, milletini Allah için sevmek. Yoksa, asabiyet, milliyetçilikle ırkını üstün görerek, başkasını ezerek, farklı muamele ederek değil! Devlet, hiçbir fark gözetmeksizin, hukukta herkese eşit yaklaşmalı ki, millî muhabbet olsun.

3-Maârif (ilim, bilgi, eğitim): Gerek toplum gerekse devletin güçlü olabilmesi için fertler din ve fen ilimlerinin birleştirilmesiyle harika bir eğitime tabi tutulması gerekir: “Vicdânın ziyası ulum-u diniyedir, aklın nûru fünün-u medeniyedir. İkisinin imtizaciyle hakikat tecelli eder.”4

4-Terk-i sefâhet: Millet ve devletlerin çökmesinin sebeplerinden birisi “adâlet ve emniyeti” temin edememelerinin yanında, “sefaheti” teşvik etmeleri veya önlememeleridir. Tarih, pek çok devletin, sefahet yüzünden battığını gösteriyor. Roma imparatorluğu. Ve hatta Osmanlı devleti…

5-Sa’y-i insâni: Mutlak çalışma, üretim. Bunun için de asayişi, düzen ve çalışanların sosyal güvence ve meklerinin karşılıklarının verilmesi.

Dipnotlar:

1-Divan-ı Harb-i Örfi, s. 48.; 2-https://www.instagram.com/reel/CreFDrBo4dz/?igs; 3-Divan-ı Harb-i Örfî, s. 56.; 4-Münâzârât, s. 127.