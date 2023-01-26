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26 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Mübarek günler hakkında bilenler konuşmalı değil mi?

Ali FERŞADOĞLU
26 Ocak 2023, Perşembe
Mübarek Üç Aylar’ın ilk mübarek gecesi “kendisine rağbet edilen, bol ve değerli bağış” anlamındaki Regaib’tir.

Kimisi bugünleri heyecanla beklerken, bazı bilgisiz, cahil veya muarızlar, “Kur’an’da mübarek geceler yoktur!” diye itiraz eder. Oysa, çağın medeni insanının yerleşmiş kararı şudur:  

“Her meselede söz; sahanın uzman, otorite ve yetkilisinindir.” 

Şu da ispatlanmış bir gerçektir: İşi-gücü maddiyat, felsefe olan maneviyatı göremez; sözü delil olmaz. Veya bir ilim dalı ile meşgul olan diğer sahalarda acemidir. Mesela tıpta otorite olan, kimyada sözü delil olmaz. Mübarek geceler Kur’ân’da var mıdır?  

Bu suale akli, mantıki cevap şu: Anayasa, kanunların özet kanun maddeleridir. Detaylar ve uygulama biçimleri kanunlarla, kanunlar tüzüklerle açıklanır. Her tüzük bir kanuna dayanır ve kanunun ayrıntılı uygulamasını gösterir. İlahi bir anayasa olan Kur’ân’da ibadet ve hükümler maddeler halinde yer alır. Peygamberimiz (asm), Kur’an’ın ilk, en geniş, en mükemmel, orijinal en ebedi tefsiri, ana maddelerin açıklayıcısı ve yorumcusu hadis ve Sünneti-i Seniyye ile açıklar. Bu yetki Kur’an’da yazılı olarak mealen şöyle yer alır: “Kim peygambere itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur.” (Nisa Suresi, 80), “Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının.” (Haşr Suresi, 7)  

Kur’ân’da Regaib ve Mevlid’e dair direkt bahis yok… Ki, beş İslam şartının ve birçok ahkam ayetlerinin teferruatı da Kur’an’da yer almaz. Mesela, namazların kaç rekât, hangi rekâtta nelerin okunacağı, namazın sünnetleri, sehiv secdesi vs., vs.’de Kur’ân’da geçmez! Zekât, oruç, hac ve sair ibadetlerin usül ile şartları... Onları tarif eden, açıklayan ve uygulayan Peygamberimiz Efendimiz (asm) değil midir?   

İşte Regaib gecesini de Peygamberimiz (asm) haber veriyor: “O öyle bir gecedir ki melekler ona ‘Regaib Gecesi’ adını vermiştir.” (Gunyetü’t-Talibin, 550.) “Regaib gecesinde yapılan dua reddedilmez.” (Celaleddin Suyutî, Camiü’s-Sağîr, 3: 454.) Bu rivayetler sahih ve kesindir.  

Cuma Suresi’nde mealen, ”Cuma günü Allah’ı zikretmeye koşun” buyuruluyor mu? İşte Regaib de Receb’in lk Cuma gecesidir. Böylece Kur’an’da Regaib gecesine de işaret ediliyor. 

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