Mugalata bitti; hakikat meydana çıktı!

Subliminal telkin, kulakla duyulmayan, gözle görülmeyen, ancak şuuraltının algıladığı farklı ses ve görüntü frekanslarıyla yönlendirmeye hazırlanmış özel bir çalışmadır.

Müzik, film, tv, internet ve sosyal medyada dehşetli kullanımı var.

Bediüzzaman “Enneffasati fil’ukedi/düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden” (Felak Suresi, 4.) ayetinin yorumunda, “Maddî ve mânevî şerlerini, siyasî diplomatların, radyo diliyle herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle ve mukadderat-ı beşerin düğme ve ukdelerine gizli plânlarını telkin etmeleriyle…” (Şualar, s. 243.) diyerek sübliminal telkinle toplumu sihirlediklerini deşifre eder.

Ki, haksızlık, hırsızlık, vs.’ye ses çıkarılmaması narkoz ve sihrin sonucuydu. Ancak sihir ve narkozun etkisi büyük çapta geçti, geçmeye başladı! Zira, “Hakikat tahavvül etmez; hakikat haktır… Millet uyanmış; mugalata (yanıltmaca) ve cerbeze (demagoji) ile iğfal olunsa da (yani aldatılsa da) devam etmeyecektir. Hakikat telakki olunan hayalin ömrü kısadır. Feveran eden (fışkıran, coşan) efkâr-ı umumiye (kamuoyu) ile, o aldatmalar ve mugalatalar dağılacaktır. Ve hakikat meydana çıkacaktır.” (Divan-ı Harb-i Örfî, s. 51.) AKP’de başbakanlık, bakanlık, milletvekilliği yapmış pek çok ismin ve vatandaşların kahir ekseriyetinin uyanmasının sırrı bu.

Bediüzzaman’ın, “Kur’an ve vatan ve İslâmiyet namına muhafazaya çalışıyorum” dediği “Demokrat Parti”, bugün Millet İttifakı’ndadır. Zira, Yol Haritası ve Mutabakat Prensiplerinin Ana Maddeleri, “hürriyet, meşrutiyet (demokrasi), adalet, meşveret, meclis/şûra/ şeffaflık ve sorgulamadır.” Öyle ise, Millet İttifakı’nı desteklemek ve iktidara taşımak lazımdır. Şu ayrıntıya da dikkat çekelim: O pasajda Bediüzzaman, “Demokrat Partiyi, Kur’an ve vatan ve İslâmiyet namına muhafazaya çalışıyorum.” diyor. Orada “Demokrat Partiyi,” tabirini kullanırken, başka yerde, “Demokratlar/ ahrarlar/ hürriyetçiler” tabirlerini kullanır: Demokratlar Nurcular ile müttefiktir… Nurcular Demokratlara, ‘yardımcı olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti hükmünde onlara bir nokta-i istinat olur.” (Emirdağ Lâhikâsı, s. 140.) “Nur Talebeleri Demokratlara manen ve maddeten yardım etti…” (Beyanat ve Tenvirler, s. 200-202.) “Eski tahribatı tamirata başlayan hakikî vatanperverler olan Demokrat namında hamiyetli Ahrarlar, yani hürriyetperverler, Nur ve Nurcuları takdir etmelerine çok minnettarım. Onların muvaffakiyetine çok dua ediyorum. İnşaallah, o Ahrarlar istibdad-ı mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet-i şer’iyeye vesile olacaklar. (Emirdağ Lâhikâsı, s. 267.)