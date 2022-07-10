Mülk sahibi izin veriyor; size ne oluyor ki!?

Bir nesneyi kullanma, kullandırma, bir hayvanı veya memuru istihdam etme tasarrufu sahibinin, şirketin, devletin yetkisinde olduğunu bilir. Bunun için gerektiğinde de mücadele verir.

Kurbana da bu zaviyeden bakarsak: "Hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı şeyler ve birçok faydalar vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz. "Atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve gözlere zinet olsun diye yarattı... "Allah… yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar faydalanacağınız bir ev eşyası ve bir ticaret malı meydana getirdi." (Nahl Suresi, 5, 8, 80.)

Hayvanların da yaratıcısı ve sahibi olan Allah, "Ta ki kendilerine ait bir takım yararları yakînen görmeleri, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günler de Allah'ın ismini ansınlar. Artık ondan hem kendiniz yeyin hem de yoksula, fakire yedirin. "Biz, her ümmete-Kurban kesmeye uygun-hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlâhınız, bir tek İlah'tır. Öyle ise, O'na teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlâslı ve mütevazi insanları müjdele! "Biz, büyük baş hayvanları da sizin için Allah'ın (dininin) işaretlerinden (kurban) kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Şu halde onlar, ayakları üzerine dururken üzerlerine Allah'ın ismini anınız (ve kurban ediniz). Yan üstü yere düştüklerinde ise, artık (canı çıktığında) onlardan hem kendiniz yeyin, hem de ihtiyacını gizleyen-gizlemeyen fakirlere yedirin. İşte bu hayvanları biz, şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik." (Hac Suresi, 28, 33, 34, 36.)

"Bu hayvanları onların emrine verdik. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. "Bu hayvanlarda onlar için nice faydalar ve içilecek sütler vardır. Hâla şükretmezler mi? (Yâsîn, 71-73.) Şu halde, “hayvanlara acıyalım, kesmeyelim, yük taşıtmayalım" diye hayvansever, haklarına riâyet etmeyen bir "sadist" olmaya da gerek yok!

Hayvanların tasarrufunu meşru dairede insanlara veren Allah, sevmeyi, merhameti, korumayı, emreder; eziyet, işkence haklarını çiğnemekten de şiddetle men eder. Mülk sahibi izin veriyor; size ne oluyor ki!? Temel prensip şu:

“Şefkat-i insaniye, merhamet-i Rabbaniyenin bir cilvesi olduğundan, elbette rahmetin derecesinden aşmamak ve Rahmetenli’l-Âlemîn zâtın (asm) mertebe-i şefkatinden taşmamak gerektir. Eğer aşsa ve taşsa, o şefkat, elbette merhamet ve şefkat değildir; belki dalâlete ve ilhada sirayet eden bir maraz-ı ruhî ve bir sakam-ı kalbîdir.” (Kastamonu Lahikası, s. 48.) Çünkü, "İhsan-ı İlâhîden fazla ihsan, ihsan değildir." (Muhakemat, 21.)

Öyle ise, "İşi bırak o âdil-i Rahîme. Fazla şefkat elemdir; fazla gazab zemîme, yâni beğenilmeyen, çirkin bir hâl." (Sözler, s. 663.)

