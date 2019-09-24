Mülk sahibi, misafir ve tüketim

Mülk Allah’ındır.

O mülkünde istediği gibi tasarruf edebilir. İnsan halife-i zemin ve emanetçi. Bütün varlıklar onun kumandanlığına verilmiş. Ancak, bu emaneti, istediği gibi kullanamaz.

Emmanet sahibinin izni dairesinde hareket edebilidr. İnsan bu dünyada bir misafirdir. Misafir ev sahibine tabiidir.

Misafirliğin temel kuralı, ev sahibine tabi olmaktır. Yani, ev sahibi nasıl hareket etmemizi istiyorsa ona uymak zorunludur. Meselâ, misafiriniz kapıya dayanır dayanmaz, “Soframdaki menü zengin; yemekler etli-sebzeli olmalı; tüm meyve çeşitleri önüme gelmeli. Yerli, yabancı tüm hopçu, popçuların şarkı ve türkülerinden oluşan müzik setleri bulunmalı, vs…” şeklinde dayatmalarda bulunabilir mi? İnsan, sonsuz ikram ve ihsan sahibi Rezzak-ı Kerimin aziz bir misafiri. Öyle ise, yalnızca onun kâinat sofrasında bize sunduğu binbir türlü nimetlerden hangisine izin vermişse onlardan tadabilir; hangi içeceklere müsaade etmişse onları içebilir; hangi sesleri dinlememizi istemişse onlara kulak verebiliriz.

Şu halde, yeme-içme, tüketme hususlarında da aynı kuraldan hareketle kendimizi sorgulamalı ve rotamızı ona göre çizmeliyiz: Ne zaman, nerede, ne kadar yemeli, içmeli ve tüketmeliyiz? Sırf yemek-içmek ve tüketmek için mi yaratılmışız ki, vaktimiz, çok muhteşem olan ve önemli işler için verilen irade, enerji ve kevve-i şeheviyemizi (yeme, içme dahil bütün zevk ve lezzetler bu kuvvetin gereğidir) buna ayırmalıyız. Acaba, fıtratımıza konan şiddetli merak, ateşli sevgi, dehşetli hırs, inatlı talep ve benzeri güçlü temel duygular, hisler nerede kullanıyoruz? Onları kuvve-i şeheviyenin emrine verip tüketime mi yönelik istihdam ediyoruz?

Esasında bu dünyaya gönderilişimizin ana gayesi, imtihan ve iman değil mi? Öyle ise kendimizi buna göre hazırlamalı değil miyiz?

Aslında israfa, ve harama girmeden pekala helal dairesinde tüketebiliriz. Meselâ, inek, deve, balık etinden pek çok kuş etlerine kadar hemen hepsi helâl. Yalnızca domuz eti ve leş yasaklanmış. Bunları yemeye ihtiyaç olmadığı gibi, diğerlerinden daha lezzetli de değil. Su, süt, ayran, nar, üzüm suyu gibi çeşitli meşrubatlar, kahve, çay gibi tüm bitkisel suların tümü helâl ve keyfe kâfi. Sadece yıllanmış üzüm suyu ve benzerlerine izin verilmemiş…