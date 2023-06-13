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14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Musibet ve hastalıklar gelişme sebebi değil mi?

Ali FERŞADOĞLU
13 Haziran 2023, Salı
Bir kardeşimiz, “Hürriyet, adalet, demokrasiyi ihyaya söz verenlerin kazanamaması moralimiz bozdu!” dedi. Evet, sosyal ve siyasi hayattaki problem, baskı ve sıkıntılar moralimizi bozar. Kimisi, pes eder ve cepheden kaçar.

Oysa, bunlar ilmi, sosyal, manevi, teknik ve teknolojik gelişme ve yükselmenin sebepleridir. Meselâ, elmas müthiş basınç ile oluşur. Yağmur, bulutların toplanması, havanın kararması, göğün gürlemesi, sonrası yağmur yağar ve rahmet olur! Kelebek kozasından zahmet çekip çapalaması gerekir ki, sıvı kanatlarına gitsin. (Kozanın deliğini büyütüp zorlanmadan çıkarırsanız uçamaz ve ölür!) “Rahm-ı mâderden dünyaya gelen çocuk, mâhut tünelde çektiği sıkıcı, ezici zahmet neticesinde dünya saadetine nâil oluyor.”1 Bebek doğar doğmaz cıyak cıyak ağlar; ciğerleri gelişir! Kış şiddetli geçer; mikroplar ölür, mahsul bol olur. Keza, hastalıklar lezzet sebebidir: “Senin hastalığın sıhhatteki nimet-i İlâhiyenin lezzetini kaçırmıyor, bilâkis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Çünkü birey devam etse tesirini kaybeder... “Herşey zıddıyla bilinir.” Meselâ, karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. (...) Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir.2 

“Şehidlik ve gazilik” cihad ile gelir! İnsanı kıvamına getiren sıkıntılar, hayatın zorlukları, bela ve musibetlerdir. “Hazret-i Yusuf, Mısır azizliği gibi bir saadete, ancak kardeşleri tarafından atıldığı kuyu ve Zeliha’nın iftirası üzerine konulduğu hapis yoluyla nâil olmuştur.”3 

“İnsan, imtihan, hizmet ve faaliyet” olan yerde sıkıntı ve problemler kaçınılmazdır. Ki, Peygamberimizin (asm) Hane-i Saadetlerinde problemler yaşanmış, Asr-ı Saadet’te, problemler yaşanmış. Üstadımızın hayatında ve saff-ı evvel ağabeylerimizin döneminde de problemler yaşanmıştır. Önemli olan biz problemlerin neresinde yer alıyoruz? İşimiz, sadakat, sebat, metanet ve azimle meseleleri çözmeye çalışmaktır. Zira, “Hamiyet ise, şiddet-i mevânia (engellere) karşı şiddetle metânet etmektir.”4 Eğer tenbel kalmayıp sadakat, sebat ve metanetle “Hak, hürriyet, adalet, demokrasinin” yolunu yaparsak, kısa zamanda bize “Ehlen ve sehlen!” diyeceklerdir. 

Dipnotlar: 

1-Şuâlar, Enst./inter, s. 650.; 

2-Lem’alar, s. 210., 7.; 

3-Şualar, s. 650.; 

4-Münazarat, s. 30. 

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  • Cem

    13.6.2023 12:15:40

    What doesn't kill you, makes you stronger... Der yabancılar. yani seni öldürmeyen şey seni güçlendirir.

Risale-i Nur Külliyatı

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