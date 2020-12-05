Musîbetlerden nasıl kurtulabiliriz?

Başlık bizi şaşırtmasın. Sadece koronavirüs değil, bütün hastalıklardan imanın bereketi ve gücüyle kurtulabiliriz!

Bu hüküm doğrudur ve bir doğma değildir! Çünkü, bilgi, ilim ve zihin merhaleleri olan “tahayyül, tasavvur (düşünce), taakkul, tasdik, iz’an (anlayış, kavrayış), iltizam”dan sonra hasıl olur.

“İmân hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imânı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imânın kuvvetine göre, hâdisâtın tazyikàtından kurtulabilir.” (Bediüzzaman, Sözler, s. 284)

Nur, marifettir, bilgidir, ilimdir, ışıktır. Nur Kur’ân’dır. Kur’ân’ın “akıl etmiyor musunuz, düşünmüyor musunuz, bakmıyor musunuz, tefekkür edin, Allah’ın eserlerine bakın, gözlemleyin, araştırın” gibi emirlerini yerine getirmek ve nehiylerinden sakınmak elbette şifa, sağlık ve bereket sebebidir.

Mü’min, yani, iman eden; marifetullah, yani, Esma-i Hüsna’yı Kur’ân’daki yazılışı ve kâinattaki mücessem tecellilerini öğrendiği nisbette doğru ve kesin bilgiye, bir sezgiye sahip olur. Bu da sağlık, sıhhat ve afiyette kalmak değil midir?

Kur’ân’a iman, “Yâ eyyuhe-llezîne âmenû külû min tayyibâti mâ razeknâkum veşkurû lillAhi in kuntum iyyâhu ta’budûn(e)/Ey iman edenler, size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin...” (Bakara Sûresi, 172) âyetinin gereğini yerine getirmektir.

“İmanın yarısı temizliktir, temizlik imandandır.” İman ilmi maddî, manevî her şeyi kuşatır. Helâl dairesinde yaşamak, haramlardan kaçınmak imanın gereğidir. Bunları da öğrenmek ilim ile olur. “Hâzık ve mütedeyyin” doktorların, bilim adamlarının tavsiyelerine uymayı gerektirir.

Zira, “Hâzık, mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak, ehemmiyetli bir ilâçtır. Çünkü ekser hastalıklar sû-i istimâlâttan, perhizsizlikten ve israftan ve hatîattan ve sefahetten ve dikkatsizlikten geliyor. Mütedeyyin hekim, elbette meşrû bir dairede nasihat eder ve vesâyâda bulunur. Sû-i istimâlâttan, israfattan men eder, teselli verir. Hasta o vesâyâ ve o teselliye itimad edip hastalığı hafifleşir; sıkıntı yerinden bir ferahlık verir.“ (Bediüzzaman, Lem’alar, s. 219)