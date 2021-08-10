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10 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Musîbetlerin müsebbibi kimler?

Ali FERŞADOĞLU
10 Ağustos 2021, Salı
Bir işin zahiri başka, batını başka, hakikati başkadır. Yangın ve sair musîbetlerin de zahiri sebepleri başka, hakikî sebepleri başkadır.

Belâ ve musîbetlerin bir müsebbibi, ehl-i imân, ehl-i imân içinde de bazı Nur Talebeleridir denilebilir. “Bu nasıl bir mantık, nasıl değerlendirme?” diye itiraz edilebilir. Ancak, melekûtuna, yani hakikî yönüne ve kader boyutuna bakılırsa gerçeğin bu olduğu görülür. 

Bediüzzaman şöyle der: “Evet, Risale-i Nur, sefine-i Nuh gibi Anadolu’yu Cebel-i Cûdî hükmüne getirip, küre-i arzın yangınından ve tokatından kurtulmasına bir sebeptir. (...)

“Bu ehl-i dünya, bu Anadolu halkı Risale-i Nur’a girmeseler de ilişmesinler. Eğer ilişseler, yakında bekleyen yangınlar, tufanlar, zelzeleler ve taunların istilâsına uğrayacaklarını düşünsünler, akıllarını başlarına alsınlar. Madem biz onların dünyalarına karışmıyoruz, onların da lüzumsuz bir halde bu derece ahiretimize karışmalarında onlara felâket getirmek ihtimali kavîdir.” (Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası, s. 98-99)

“Bu cümlelerin bazı Nurcular’la ne ilgisi var?” diye sorulabilir. Essebebu kelfail sırrınca “Sebep olan yapan gibidir” hakikatince böyledir.

Bediüzzaman, dindarlar için, “Bu milletin yüzde 60-70’i tam mütedeyyin olmadıktan sonra iktidara geçmeye çalışmamalı” demiştir. (Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, s. 386) Ve ayrıca, “Tam dindar tam siyasetçi, tam siyasetçi tam dindar olamaz!” (Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat, s. 131)

Dindarlar iktidar olunca Deccalizmin/ Süfyanizmin/ Kemalizmin, kapitalizmin kurguladığı “yalancı, gaddar, canavar” siyaset prensiplerini uyguluyorlar. İktidar, Süfyanizm ve 12 Eylül’ün Anayasasını ve 28 Şubat’ın zihniyetini uygulamıyor mu? Bu dehşetli cinayet, felâketlerin gelmesine sebeptir. 

Nurcular, “Koca Isparta’yı değil belki büyük bir memleketi tenvir edecek elektriklerin makinistleri hükmünde.” (Bediüzzaman, Barla Lâhikası, s. 87) “Risale-i Nur şakirtleri ve Kur’ân’ın hizmetkârları… Sahil-i selâmet olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (asm) çıkaran bir sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeler.” (Lem’alar, s. 165)

Yolcular oynar, gezinir, bir şey olmaz. Makinist, kaptan ve personel vazifeyi terk edince kazalar kaçınılmaz olur! Bazı Nurcular, Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu ölçü ve prensiplerini terk ettiler, yangın, belâ ve musîbetler ortaya çıktı!

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