Müslüman hürriyetçi/ demokrat olmak zorundadır

Eğer Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye zaviyesinden ele alınırsa böyle olduğu görülecektir.

Hâlık-ı kâinat olan yüce Rabbimiz bizi bu dünyaya imtihan olmak için gönderdiğini onlarca âyetten ikisinin meali şöyledir: “Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi imtihan etmek için ölümü de hayatı da yaratan O’dur.” (Mülk Sûresi, 2)

Evet, imtihan edilmek için dünyaya gönderildiğimiz kesindir. İmtihan olabilmemiz için de sorumlu olduğumuz bütün meselelerde temamen hür, serbest bırakmıştır. Yani, bu dünya hürriyet üzerine kurulmuştur. İnsan hür olmalı ki, iman-edip etmediği (mü’min mi, münafık mı, münkir mi olduğu) anlaşılabilsin! İnsan hür olmalı ki, başkalarının kölesi olmamalı ki Abdullah olsun!

Kadere iman, cüz’î iradeyi, yani, “hür iradeyi” gerektirir. Demek cüz’î denen hür bir irademiz vardır. Ayrıca, dinde, imanda hür bırakıldığımızı gösteren pek çok âyetten birkaçının meali şöyledir: “De ki, bu Kur’ân, Rabbinden gelen bir haktır. Dileyen iman etsin, dileyen kâfir olsun.” (Kehf Sûresi, 29) “Dinde zorlama yoktur.” (Bakara Sûresi, 256)

Böylece Allah herkese “hem iman, inanç; hem de inançsızlık, Kendisini inkâr hürriyeti” verir.

İşte Bediüzzaman, bu hakikatlere dayanarak, “Hürriyet îmanın hassasıdır. Hürriyet, Rahman olan Allah’ın bir hediyesidir. Meşveret, Meşrûtiyet-i şer’iyyedir.” demiştir. (Bediüzzaman, Beyanat ve Tenvirler, s. 40, 21)

Bediüzzaman, Allah’a karşı gerçek kul olmanın, nefislere karşı hür olmaktan geçtiğini vurgular: “Asıl mü’min hakkıyla hürdür. Sâni-i âleme abd ve hizmetkâr olan, halka tezellüle tenezzül etmemek gerektir. Demek imân ne kadar kuvvet verilse, hürriyet o kadar kuvvet bulur” (Bediüzzaman, Hutbe-i Şâmiye, s. 103)

Şu halde imanın bu özelliği hürriyetçi, demokrat olmayı gerektirir. Demek ki, hürriyete çalışmak, imana çalışmaktır.