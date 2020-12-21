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21 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Müslüman pragmatik midir?

Ali FERŞADOĞLU
21 Aralık 2020, Pazartesi
Bir adam kerpiç çamuru karıyordu. Yanına yaklaşan bir ecnebi seyyah sordu: “Ne yapıyorsun?”

“Görüyorsun, kerpiç çamuru karıyorum; fâni dünya; üç beş kuruş bundan kazanıyorum!” 

“Peki, sırtındaki tulum nedir?” 

“Çamuru kararken, nasıl olsa zıplayacağım. Böylece yoğurdu yayıklıyorum! Eh, fâni dünya, üç beş kuruş da bundan.” 

“Başındaki kukuletanın püskülü neden uzun ve sallanıyor!” 

“Burası ekin tarlası; havaya zıplarken kargaların zarar vermesini engelliyorum. Fâni dünya, üç-beş kuruş da bundan kazanıyorum.”

“Peki, dudaklarını oynatıp, bir şeyler mırıldanıyordun?” 

“Hazır bu işi yaparken boş durmayayım, ezbere bildiğim sûreleri okuyorum.” 

“Ya baki olsaydı daha neler yapardın kim bilir?” 

Müslüman ferasetli, bilgili, gayretlidir. Allah’ın tabiat şeriatına, kanunlarına uyar. Tevekkül budur. Fakat sadece maddî ve şahsî faydayı ve çıkarlarını düşünmez. Zamanı iyi kullanmasını bilir. Çünkü, namaz, hac, oruç gibi ibadetler, zamanı değerlendirme, hayatını programlamayı öğretir ve pratiğini yaptırır aynı zamanda. 

Dünya fâni, âhiret bakî ve sonsuz hayatı bu fâni dünyada kazanılacaktır. Çünkü, dünya âhiretin tarlasıdır.  

Ancak; “İnsanı tenbellik zindanına atan sebeplerden birisi de bütün sıkıntının anası ve umum rezaletin yuvası olan rahat etme meyli geliyor. Himmeti bağlar, sefalet zindanına atar.” (Bediüzzaman, Münâzarât, s. 138) 

Tenbellik, uyuşukluk zindanından nasıl kurtulabiliriz? “Siz de, ‘Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!’ (Hut Sûresi, 12) olan yüksek çalışma duygusunu o sihirleyici cellâda gönderiniz. 

“Evet, size meşakkatte büyük rahat var. Zîrâ fıtratı müteheyyiç olan insanın rahatı yalnız çalışma ve mücâdelededir.” (Bediüzzaman, Münâzarât, s. 138)

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  • Lazgin Demir

    21.12.2020 00:49:39

    Sonra Allah'ın vazifesine müdahale etmek olan dinsiz düşman gelir; himmetin yüzünü tokatlar, gözünü kör eder. Siz de اِسْتَقِمْ كَمَٓا اُمِرْتَ وَلَا تَتَاَمَّرْ عَلٰى سَيِّدِكَ olan kâr-aşina ve vazifeşinas olan hakikatı gönderiniz. Tâ onun haddini bildirsin. Sonra umum meşakkatın anası ve umum rezaletin yuvası olan meylür-rahat gelir. Himmeti kaydeder, zindan-ı sefalete atar. Siz de لَيْسَ لِ‌ْلاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى olan mücahid-i âlî-cenabı o cellad-ı sehhara gönderiniz. Evet size meşakkatta büyük rahat var. Zira fıtratı müteheyyic olan insanın rahatı, yalnız sa'y ve cidaldedir. اِنَّ لَكُمْ فِى الْمَشَقَّةِ الرَّاحَةَ اِنَّ اْلاِنْسَانَ الْمُتَهَيِّجَةَ فِطْرَتُهُ رَاحَتُهُ فِى السَّعْىِ وَ الْجِدَالِ Münazarat.

  • Lazgin Demir

    21.12.2020 00:48:05

    Ağabey öncelikle yazınız çok güzel ve aydınlatıcı olmuş tebrik ederim. Sonra haddim olmayarak bir düzeltme yapmak istiyorum. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayeti bildiğim kadarıyla şûra süres 15. ayettir. İkincisi : Üstad hazretleri tenbellik ve meyl-i rahata karşı bu ayeti değil necm suresi 39. ayet olan 'insan için ancak çalıştığı vardır.' ayetini recete olarak veriyor. 'Emrolundugun gibi dosdoğru ol' ayetini de Allah'ın vazifesini karışmak durumuna recete olarak veriyor. Eğer yanlışım varsa lütfen düzeltin.

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