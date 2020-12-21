Müslüman pragmatik midir?

Bir adam kerpiç çamuru karıyordu. Yanına yaklaşan bir ecnebi seyyah sordu: “Ne yapıyorsun?”

“Görüyorsun, kerpiç çamuru karıyorum; fâni dünya; üç beş kuruş bundan kazanıyorum!”

“Peki, sırtındaki tulum nedir?”

“Çamuru kararken, nasıl olsa zıplayacağım. Böylece yoğurdu yayıklıyorum! Eh, fâni dünya, üç beş kuruş da bundan.”

“Başındaki kukuletanın püskülü neden uzun ve sallanıyor!”

“Burası ekin tarlası; havaya zıplarken kargaların zarar vermesini engelliyorum. Fâni dünya, üç-beş kuruş da bundan kazanıyorum.”

“Peki, dudaklarını oynatıp, bir şeyler mırıldanıyordun?”

“Hazır bu işi yaparken boş durmayayım, ezbere bildiğim sûreleri okuyorum.”

“Ya baki olsaydı daha neler yapardın kim bilir?”

Müslüman ferasetli, bilgili, gayretlidir. Allah’ın tabiat şeriatına, kanunlarına uyar. Tevekkül budur. Fakat sadece maddî ve şahsî faydayı ve çıkarlarını düşünmez. Zamanı iyi kullanmasını bilir. Çünkü, namaz, hac, oruç gibi ibadetler, zamanı değerlendirme, hayatını programlamayı öğretir ve pratiğini yaptırır aynı zamanda.

Dünya fâni, âhiret bakî ve sonsuz hayatı bu fâni dünyada kazanılacaktır. Çünkü, dünya âhiretin tarlasıdır.

Ancak; “İnsanı tenbellik zindanına atan sebeplerden birisi de bütün sıkıntının anası ve umum rezaletin yuvası olan rahat etme meyli geliyor. Himmeti bağlar, sefalet zindanına atar.” (Bediüzzaman, Münâzarât, s. 138)

Tenbellik, uyuşukluk zindanından nasıl kurtulabiliriz? “Siz de, ‘Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!’ (Hut Sûresi, 12) olan yüksek çalışma duygusunu o sihirleyici cellâda gönderiniz.

“Evet, size meşakkatte büyük rahat var. Zîrâ fıtratı müteheyyiç olan insanın rahatı yalnız çalışma ve mücâdelededir.” (Bediüzzaman, Münâzarât, s. 138)