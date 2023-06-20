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20 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

Müslümanlar niçin öz değerleriyle çatışıyor?

Ali FERŞADOĞLU
20 Haziran 2023, Salı
Hak ve hürriyetlerin bânisi, baştan sona haklar manzumesi olan Kur’ân, insan hak ve hürriyetlerini en ince detaylarına vaz’ etmiştir.

İman/inanç, düşünce, vicdân hürriyeti; anne-baba, karı-koca, çocuk, akraba, komşu hakkı; hangi din ve ırktan olursa olsun tüm hakları, hattâ hayvan, hatta eşya ve çevre haklarını İslâm getirmiştir. Resul-i Ekrem’in (asm) on binlerce hadisi ve Vedâ Hutbesi temel hak ve hürriyetleri sıralamış tek tek sıralamış.

Evet, “Yeryüzündeki bütün kemalat ve medeniyet ve terakkî umdeleri, semavî dinler ve peygamberler eliyle gelmiştir. İnsanlık bilhassa İslamiyetin zuhuruyla, cehalet karanlığından kurtulmuş ve kurtulacaktır. Felsefe ve hikmetin içerisinde görünen fazîlet, menfaat-i umûmiye vesaire gibi insanî esaslar ise, güneşin doğmasıyla ondan yayılan ve aydınlanan gece aleminin nurları gibi, Nübüvvet güneşinin doğmasıyla beşeriyetin fikir ve kalblerinde akisler ve parıltılar meydana getirmiş olmasındandır. Hakîkatli felsefe ve hikmetin, fen ve sanatın üzerinde görünen bu ışıklar, Kur’an güneşinin ve Nübüvvet kandilinin insanlık âleminin akislerinden ve cilvelerinden doğmuştur. Avrupa ve Amerika’dan getirilen fen ve sanat, hakîkatte yine İslamın malıdır.”1

Asr-ı Saadette İslamın sosyal hayatı yaşama ve yönetim biçimi, adalet, meşveret, hürriyet, şeffaflık, “hürriyetin en geniş şekli”;2 “adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibaret olan cumhuriyet”3 olarak ortaya konmuştur. Ne var ki, “Çocukluk tabiatıyla heva (nefsin zararlı arzuları) ve heves (gelip-geçici istekleri) ile zünub ve mesavi-i medeniyet (günah ve medeniyetin çirkinlikleri) mehasin zannolunuyor. Halbuki medeniyetin hiçbir hakiki mehasini (güzelliği) yoktur ki, İslamiyette sarahaten (açıkça), veya zımnen (üstü kapalı), veya iznen veya daha ahseni (güzeli) bulunmasın.”4

Bunlar 15 asırdır akıldan akıla, gönülden gönüle geliyor. Bu, birçok insaflı filozof, mütefekkir ve ilim adamının da itirafıdır. Bugün Müslümanlar çektiği en büyük sıkıntı; İslamın malı olan ve fiilen bu mefhumların Avrupa veya başka kültürlerden kaynaklandığını sanmamızdır! Müslümanlar cehaletle kendi değerleriyle ve kendi kendileriyle çatışıyor! 

Dipnotlar:

1-İşârâtü’l-İ’câz, s. 140-141.; 

2-Tarihçe-i Hayat, s. 204.;

3-Divan-ı Harb-i Örfi, s. 65.; 

4-ESDE yeni tanzim, 2009, s. 73.

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