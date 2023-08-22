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22 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Müstebit siyasetin kördüğümünü vatandaş çözecek!

Ali FERŞADOĞLU
22 Ağustos 2023, Salı
Bir kardeşimiz, “Ey dindarlar; “ehlü’l hal vel-akd” olduğunuzu biliyor musunuz?” (22 Temmuz 2023) başlıklı yazımız üzerine “Çok ciddi yazarlar ‘hall’ kelimesini ‘halletmek’ anlamında yazdılar. “Ehl-i hâl’ kelimesi de karıştırılıyor, manası nedir?” diye sordu.

Bir İslam hukuku terimi olan “ehlü’l-hall vel-akd” yani, “hall” ve “akd” birbirinin mukabilidir: “Hall” düğümü çözmek, “akd” ise düğümlemek anlamına geliyor. Istılah olarak “yönetici”yi tayin etmek, gerektiğinde azletmek manasındadır. Bilhassa dindar vatandaşlar, “yönetme” liyakatini kaybedenleri azledip, ehlini seçmek mecburiyetinde.

“Ehlü’l-hall vel-akd” kavramın, “Biz ehl-i haliz, namzed-i istikbaliz. Tasvir ve tezyin-i müddeâ, zihnimizi işbâ’ etmiyor (doyurmuyor). Burhan (delil) isteriz.’1 cümlesinde geçen “ehl-i hal” ile bir ilgisi yoktur. Bu cümlede geçen “Hal”, fiil olurken, failin, mefulun veya her ikisinin durumunu gösteren sözdür. Yani, “Hal, durum zarfı”dır; Türkçe’deki durum zarfı karşılığıdır. “Nasıl?” sorusuna cevap teşkil eder. “Biz şimdi bu durumdayız, ama “namzed-i istikbaliz” derken, geleceğe adayız, gelecek zamanın gelişmelerine gidiyoruz. Tıpkı şu paragraflarda geçen “hâl” gibi:

Sual: “Belki onlar eski hali (eski istibdat durumunu, yönetimini) istiyorlar?”

Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz. İşte: Eski hal muhal, ya yeni hal veya izmihlal (eski durum imkansız, ya yeni hal hürriyet durumuna geçeceğiz ve çökeceğiz, yıkılacağız!). 

Sual: “Acaba daha Sultan Hamid gibi padişah tahta çıkmayacak mıdır? Eski hal olmayacak mıdır?” 

Cevap: Acaba sizin şu siyah çadırınız parça parça edilip yandırılırsa, külü havaya savrulursa, o külden yeniden çadır edip içinde oturmak kabil midir? 

Sual: “Neden?” 

Cevap: Zîra, eskiden bin adamdan yalnız onu mütenebbih (uyanmış) iken, istibdat o dehşetli kuvvetiyle karşısında duramadı, parçalandı. Şimdi, istibdadın kuvveti binden bire indi; tenebbüh ve iltihab-ı ezhan (uyanıp alevlenen, tutuşan zihinler) birden bine çıktı.”2 Şu halde, yeni hal olan, “hak, hürriyet, adalet” sistemine geçmeliyiz. Gözümüzle de gördük ki, her yönden çöküşümüzün sebebi, “eski hal” adamının seçilmesindendir! Müstebit siyasetin kördüğümünü yine “ehlü’l hal vel-akd” vatandaş çözecek!

Dipnotlar:

’1-Muhakemat, Enst./inter., s. 32.; 2-Beyanat ve Tenvirler, yeni tanzim, s. 95-96.; 3-Tirmizî, Deavât: 45; İbni Mâce, Mukaddime: 23.

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