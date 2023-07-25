Müstebitlerden nasıl kurtulacağız?

İnsan, özellikle Müslüman ve bilhassa Nur talebesi hem başkasının, hem de kendisinin hakkını aramakla mükelleftir!

Bediüzzaman’a göre, “İnsan, medeni-i bittab olduğundan ebnâ-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramaya mükellef”tir.1 Yani, insan medeni, hakperest, adil ve vicdanlı bir fıtratta, yapıda yaratıldı. Hemcinslerinin hak, hukuk ve hürriyetlerini aramak, korumak ve kendi hakkını da onlar içinde aramaya mecburdur.

Kul hakkı, yani insan hakkı, hatta hayvan, hatta eşya hakları iman ve kültür hayatımıza kodlandığına göre, neden bu hususlarda medeni dünyanın aldığı mesafenin çok gersindeyiz? Neden müstebit, despot, zorba ve şahsa dayalı baskıcı yönetime anlayışına sahip olanlar ülkede cirit atıyor? Cevabını Bediüzzaman’dan alalım: “Bir millet cehaletle hukûkunu bilmezse, ehl-i hamiyeti dahi müstebit eder.”2

Bu kesin bir sosyal kaide, kural, kanun ve bir vakıadır: Bir millet cahil ise, insan olarak kendisine bahşedilmiş hak ve hürriyetlerini bilmezse, hamiyet sahiplerini de baskıcı yapar!

Aslında her hamiyet sahibi iyi niyet ve samimiyetle gayret eder, bu değerlere sahip çıkar, çalışır. Bu onun fıtratında, yapısında vardır. Ancak, toplum hak ve hürriyetlerini, yani, meseleleri, dinin getirdiği güzellikleri, kanunları, sistemi bilmez ve arama cesareti göstermezse, ehl-i hamiyette de nefsi istek, arzular, hissi duygular harekete geçer ve istibdata, baskıya, zorbalığa yönelir. “Bir toplum kendini değiştirmedikçe, Allah onları değiştirmez!”3 meâlindeki âyette de bu hakikat vurgulanır. İnsan ve toplum cehalet durumunu ilim, bilgi ve marifetle değiştirmeli. Aksi halde Allah, perişan hal ve durumlarını değiştirmez. Yani, çalışmayan, tarlayı şart ve kurallarına göre ekip biçmeyen kesinlikle mahsül alamaz. Zira, “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.4

Aslında samimi bir niyetle ehl-i hamiyet olarak ortaya çıkanlar bizim cehaletimizden yol bularak birer müstebit, zorba ve zalim oldular!

20 yıllık dehşetli yolsuzluk, rüşvet ve ekonomik çöküntünün de sebebi budur!

Dipnotlar:

1-Münâzârât, s. 137.;

2-Age., s. 74.;

3-Ra’d Suresi, 11.;

4-Necm Sûresi, 39.