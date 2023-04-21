Ne yani, “Başımıza taş mı yağsın!” istiyorsunuz?!

Son 20 senedir tuhaf, hem de çok tuhaf alışkanlıklar musallat edildi toplumun başına. Duayı da siyasi emellere âlet etmek…

Mesela, yalancı, gaddar, menfaat üzerine dönen canavar siyaseti uygulayan “RTE ve AKP’yi iktidarda tut, seçimde yenemesinler!” diye sabahlara kadar şuursuzca hem duanın, hem kendilerinin, hem milletin, hem vatanın aleyhine dua ediyorlar!

Halbuki, “Bazan hoşunuza gitmeyen bir şey, hakkınızda iyi, hayırlı olabilir ve yine hoşlandığınız bir şey de sizin için kötü olabilir. Allah bilir, ama siz bilmezsiniz bu gerçekleri.” (Bakara Suresi, 216.) Öyle ise dualarımızı “Hayırlı ise nasip eyle!” şeklinde yapmalıyız.

Ki, evlilik, üniversite imtihanı veya girmek, uzun bir sefer veya kalıcı mekân değişikliğine gitmek, bir şey satın almak gibi hayatımızın önemli dönüm noktalarında, “İlla bu olsun, şöyle olsun!” tarzında değil, “Hakkımızda hayırlı ise olsun!” diye dua etmez miyiz?

Bu iktidarın “sürmesi için dua etmek” milleti, ülkeyi içine düşürdüğü manevi, sosyal, ekonomik, siyasi kriz, kaos, kutuplaşma, enflasyon, zam, fakirlik, itibarsızlığın devamını istemek demektir. Mealleri şöyle olan ayetleri dikkate alıp sakınmalıyız: “Davranışları sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer kısmına yönetici yaparız.” (En’am Suresi, 6/129) “Biz bir ülkeyi yok etmek istediğimiz zaman, şımarık varlıklılarına emrederiz, onlar itaat etmeyip orada kötülük işlerler. Böylece, o ülke helaka müstahak olur, biz de onu yerle bir ederiz.” (İsra Suresi, 16.)

Şu halde dualarımızı, “Umulur ki Rabbim beni bundan daha hayırlı ve doğru yola eriştirir' de." (Kehf Suresi, 24) mealindeki ayete göre yapmalı değil miyiz? 'Umulur ki Rabbim beni bundan daha hayırlı ve doğru yola eriştirir' de." (Kehf Suresi, 23-24) Zira, “Dua bir sırr-ı azîm-i ubudiyettir. Belki ubudiyetin ruhu hükmündedir.” (Mektûbât, Enst./inter, s. 289.) Yani, kulluğun büyük bir sırrı ve ruhudur dua.

Ve Hz. Mûsâ’nın (as) şu temennisiyle bitirelim: “Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de bundan önce helâk ederdin. Şimdi içimizden birtakım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helâk mı edeceksin?” (A’raf Suresi, s. 155.)

Evet, yalancılığı, adaletsizliği, kutuplaştırması apaçık görülen bu iktidara dua etmeye devam mı edeceksiniz?! Ne yani, “Başımıza taş mı yağsın!” istiyorsunuz?