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14 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Ne zamana kadar aldanıp, aldatacaksınız?

Ali FERŞADOĞLU
14 Ağustos 2023, Pazartesi
Birisi, “Ben uzman doktorum, söz sahibi yüksek mimarım!” iddiasında bulunursa, müdakkik bir Müslüman ne yapar? Önce “Beyan asıldır!” deyip hüsn-ü zan eder, sonra “adem-i itimat” deyip “referans ve CVC’ne!” bakar tahkik eder, mihenge vurur. Eğer bunları ortaya koyamazsa “sahte diploma”lı bir “sahtekâr!” der, ona aldanmaz!

Birisi “Ben okonomistim” diye iddia ederse müdakkik Müslüman önce diplomasına bakılır ve şunlara bakar: 

Makroekonomi, toplam tüketim, üretim, tasarruf ve istihdam büyüklüklerini incelemiş mi; bunlarla ilgili çözümleme ve çıkarımlar yapma becerisine sahip mi? Makro-mikroekonomiyi bir bütün olarak ele alabilme; denge, işsizlik, enflasyon, toplam üretim ve tüketim, gelir dağılımı gibi ana mevzularında çözüm bulma kabiliyeti var mı? Ekonomik krizler, istikrarsızlık, işsizlik, yüksek enflasyondan kurtulmak için ciddi, tutarlı maliye, para politikaları; analiz etme yeteneği ve doğru kararlar verme kabiliyeti var mı? 

Aksi halde, “Ben ekonomistim, ekonominin başındaki benim!” diye iddia etmez, edemez! Eğer enflasyonu, faizi, pahalılığı artırır, ekonomiyi krizden krize sürükleyip çökertirse o “ekonomist!” falan değil! 

Müdakkik Nur talebesi iddialara değil, şu altın söze kulak verir: “Hiçbir müfsid (bozguncu) ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bâtılı hak görür. Evet, kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hattâ benim sözümü de, ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim. Veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Öyleyse, her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz” (Münazarat, s. 49.) 

Ekonomiyi bilen ilminin delillerine bakar; karar verir; bilmeyen “âkıbete”, sonuca bakar. Yani, enflasyon, zam, pahalılık; geçen senelerde 100 lirası ile bugünkünün alım gücünü pazardan bile ölçer! Yoksa körü körüne aldanmaz ve aldatarak ifsat etmez!  

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