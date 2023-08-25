Neden masumlar da musibetlere maruz kalıyor?

Aslında şikayetçi olduğumuz problemlerin altında lezzet, tekamül var. “İnsan, imtihan, hizmet, faaliyet, gelişme” olan yerde sıkıntı ve problemler kaçınılmazdır.

Şu mealdeki ayetler bunun ispatıdır: “Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi imtihan etmek için ölümü de hayatı da yaratan Odur.”1 “Ey insanlar! Sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan vesilesi kıldık; bakalım sabredecek misiniz?”2 “Biz kullarımızı her zaman imtihan ederiz.”3

Hz. Yusuf (as), kardeşleri tarafından atıldığı kuyu ve Zeliha’nın iftirası üzerine konulduğu hapis yoluyla nâil olmuştur.”4 Peygamberimizin (asm) Hane-i Saadetlerinde problemler yaşanmış, Asr-ı Saadet’te, problemler yaşanmış. O günden bugüne Müslümanlar arasında da sıkıntılar çıkmıştır. Üstadımızın hayatında ve saff-ı evvel ağabeylerimizin döneminde de problemler yaşanmıştır. Önemli olan biz problem çıkaran tarafta mı, yoksa çözmeye çalışan tarafta mıyız? İşimiz, sadakat, sebat, metanet ve azimle meseleleri çözmeye çalışmaktır. “Senin hastalığın sıhhatteki nimet-i İlâhiyenin lezzetini kaçırmıyor, bilâkis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder... “Herşey zıddıyla bilinir.” Meselâ, karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz, zevksiz kalır. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Mide harareti olmazsa, su içmesi zevk vermez. İllet olmazsa âfiyet zevksizdir.”5 “Zaten sükûn ve sükûnet, atâlet, yeknesaklık, tevakkuf, bir nevi ademdir, zarardır. Hareket ve tebeddül vücuttur, hayırdır. Hayat, harekâtla kemâlâtını bulur, beliyyat vasıtasıyla terakki eder. Hayat, cilve-i esmâ ile muhtelif harekâta mazhar olur, tasaffî eder, kuvvet bulur, inkişaf eder, inbisat eder, kendi mukadderâtını yazmasına müteharrik bir kalem olur, vazifesini ifa eder, ücret-i uhreviyeye kesb-i istihkak eder.“6 “Şehidlik ve gazilik” cihad ile gelir! İnsanı kıvamına getiren sıkıntılar, hayatın zorlukları, bela ve musibetlerdir. “Siz bu şiddetli imtihana girmek, inceden inceye altın mı bakır mı diye mihenge vurmak, nefislerinizin hisse ve desiseleri var mı üç-dört eleklerle elenmek, halisane, sırf hak ve hakikat namına hizmetinize pek çok lüzumu vardı ki, kader ve inayet-i Rabbaniye müsaade ediyor.”7

Dipnotlar:

1-Mülk Sûresi, 2.;

2-Furkan, 20.;

3-Mu’minûn Suresi, 30.;

4-Şualar, Enst./inter, s. 650.;

5-Lem’alar, s. 210.;

6-Mektubat, s. 49. 7-Şuâlar, s. 448.