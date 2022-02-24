Neden medya ve Yeni Asya?

Bediüzzaman’ın, “Dünyamızın küçülüp bir köy, bir şehir, hükmüne geçmesi” teşhisine “küresellik” deniyor. Bunun bir göstergesi de basın-yayın, kitle iletişim vasıtalarıdır:

“...Şimdi tekemmül-ü vesait-i nakliye ile (nakil, iletişim vasıtalarının gelişmesiyle), âlem bir şehr-i vahid hükmüne geçtiği gibi, matbuat ve telgraf gibi vesait-i muhabere ve müdavele (alıp verme, değiştirme, elden ele gezdirme) ile, ehl-i dünya, bir meclisin ehli hükmündedir.” (Muhakemat, Enstitü/internet, s. 38) Bir haberin, bir hadisenin üç-beş dakikada bütün dünyayı dolaşması ve internet vasıtasıyla anında bilgiye ulaşılması da bunu göstermiyor mu?

Madem Deccalizm/Süfyanizmin en etkili tahribat vasıtalarından birisi “matbuat/basın-yayın/medya” internet vasıtalarıdır.

O halde, ona karşı en büyük “tamirat” da “matbuat/basın-yayın/medya ile olacaktır. Ki, bunun için şu direktif verilmiş:

“Risale-i Nur, bu mübarek vatanın mânevî bir halâskârı (kurtarıcısı) olmak cihetiyle; şimdi iki dehşetli mânevî belâyı defetmek için matbuat âlemi ile tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim.

“O dehşetli belâdan birisi: Hıristiyan dinini mağlûp eden ve anarşiliği yetiştiren şimalde çıkan dehşetli “dinsizlik cereyanı” bu vatanı mânevî istilâsına karşı Risale-i Nur bir sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur’ânî vazifesini görebilir.

Sedd-i Zülkarneyn, Kur’ân’da ismi zikredilen Hazret-i Zülkarneyn (as), yine Kur’ân’da geçen Ye’cüc ve Me’cüc tarihte yaşamış çapulcu iki kavme karşı yaptığı set, engeldir. Her zamanda emsallerine rastlanabilir. Özellikle ahir zamanda bunların yeniden ortalığı kasıp kavuracağı, tam bir anarşi, terörle yeryüzünü fesada vereceği anlaşılıyor. Hadislerde, kıyamet âlâmeti olarak Ye’cücü ve Me’cüc’ün yeniden ortaya çıkacağının nazara verilmesi, anarşinin/terörün kıyamet âlâmetlerinden olduğuna delâlet eder. İşte, Risale-i Nur “Ahlâkta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlu bir dinsizliğe” karşı set, engel meydana getirmiş, dinsizliği, küfrü durdurmuştur.

İşte Yeni Asya, Bediüzzaman’ın bu tesbit ve direktiflerinden hareketle yayın hayatına başladı ve sürdürüyor.