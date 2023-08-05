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5 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Nereye sürükleniyoruz?

Ali FERŞADOĞLU
05 Ağustos 2023, Cumartesi
Bu bir felâket tellâllığı değildir! Aklı başında her herkes kendisinin, ailesinin, milletinin nereye sürüklendiğini, kimin sürüklediğini düşünmek ve tedbir almak zorunda değil mi?

Tedbiri yalnız başına alamayız. O zaman fikir alışverişinde bulunmalı, meşveret etmeli. Zaten bu, “Veşavirhum fil-emri/Ve işlerde onlarla istişare et”1 âyet-i kerîmelerince bir mükellefiyettir. Öyle ise, sürüklenmek istendiğimiz şu dehşetli tabloyu sorgulamayacak mıyız?  

Birçoğumuzun bu sene kurban kesememesi bunlardan birisi!

Dövizde çıkış sürüyor. Döviz rezervleri tükendi. Faiz oranları yüzde 30’larda. (Dindarlar, hacılar, hocalar, İlahiyatçılar “tüketici ve ihtiyaç kredesi” adı altında bankalara mahkum edilip boğazına kadar faize batırılmış!) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) göre enflasyon yüzde 80, ENAG’a göre yüzde 181 (BBC) Dikkat kesilelim ki, (enflasyon ahlak-ı seyyienin menşeidir.) Ev almak hayal, içinde insan gibi oturmak ve insanca geçinmek hayal!  

Makam-mevkiler, işler, ihaleler, liyakatlilere değil “mülakatli” yakınlar, partidaşlara peşkeş çekiliyor! Toplum kutuplaştırılmış. Birkaç sene önce 100 liraya haftalık yiyecek ihtiyaçlar karşılanırken nüfusun yüzde 40-50’si “zam ve ağır faturalarla” açlık ve yoksulluk sınırına itilmiş. Dışarıdakiler içeriye; kalifiye elemanlar yurtdışına salınıyor! Yoksa kasıtlı mı bunlar!? Ey kendini akıl sahibi zannedenler: “Efela yetezekkeruuun/Hâlâ düşünmez misiniz?”2 “Ma Ya’kıluuun/Aklını kullanıp anlamazlar”dan mı olacaksınız?3 ”Tefekkeruuu/Düşünün.”4 

Ve hepimiz düşünelim ki; “İslâm memleketi olan bu vatanda bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses, âlem-i İslâmın iman esaslarını zedeliyor. Halkı, bilhassa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücâdele ederek gençleri ve Müslümanları imana dâvet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücahedemle inşaallah Allah huzuruna girmek istiyorum. Bütün faaliyetim budur. Beni bu gayemden alıkoyanlar da, korkarım ki bolşevikler olsun. Bu iman düşmanlarına karşı mücahede açan dindar kuvvetlerle el ele vermek, benim için mukaddes bir gayedir.”5 

Dipnotlar: 

1-Al-i İmran Suresi, 159., Şûra Suresi, 38.; 

2-En’âm Sûresi, 80.; 

3-Bakara Sûresi, 170.; 

4-Sebe’ Sûresi, 46.; 

5-Şuâlar, Enst./inter, s. 427. 

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