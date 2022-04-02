Nezih dershane hayatı

Bugün, en önemli meselelerimizden biri bazı gençlerin dershanede kalmak istememesi, kalanların da ayrılma düşünmesidir.

Halbuki, öyle nezih ve cazip bir zemin oluşturmalıyız ki, evlerde kalan çocuklarımız bile ara sıra, üniversitede okuyanlar daimi kalmayı severek istemeli.

Dört kardeştik. Evde bulamadığımız huzur ve samimi ortamı dershanelerde bulduğumuz için orada kalırdık.

Zaten bir çoğumuz bu hizmete samimi kardeşlik, kucaklaşma, güler ve mutlu yüzler, nezih ve cazip bir dershane hayatı celbetmedi mi? Yeniden bu zemini canlandırmak için şu hususlar hassasiyetle takip edilmeli. Dershanelerin durumu ‘hizmet prensipleri’nde şöyle ifade ediliyor:

● Dershanenin işleyişinden sorumlu olan müdebbir Risale-i Nur’un meslek ve meşrebini iyi bilen kişilerden seçilmelidir.

● Dershanenin fiziki şartları ve yerleşme düzeni, Nur Talebesine yakışır bir görünümde olmalı. Salon dershanenin vitrinidir. Dersler ve sohbetler için her zaman hazır tutulmalıdır.

● Şahsi odalar: Düzenli bulundurulmalı; yataklar örtülü, şahsi eşyalar derli toplu olmalı ve havalandırılmalıdır. Oda ders çalışmada kullanılıyorsa, masa ve sandalye bulundurulmalıdır. Oda duvarlarında rastgele resim ve manzaralar bulundurulmamalıdır.

● Mutfak: Mutfakta hem günlük ihtiyaçlar, hem de misafirlerin ağırlanması için gerekli ve yeterli malzeme bulundurulmalı; intizamına ve temizliğine dikkat edilmelidir.

● Banyo ve tuvaletler: Günlük bakımı yapılarak, ihtiyaç duyulan havlu, sabun, peçete ve tuvalet kâğıdı gibi malzemeler bulundurulmalıdır. Sıcak su imkanı sağlanmalıdır.

● Temizlik: Dershane temizliği, dershane hizmetlerimizin önemli bir hususiyetidir. İslamın emri, Hz. Peygamberin (asm) sünneti, aklın ve sıhhatin gereği olan temizlik, dershanelerin önemli bir şartıdır. Bunun için Dershane temizliği dört kademede düşünülmelidir:

*Saatlik ve günlük temizlik… Haftalık, aylık temizlik… Yıllık temizlik: Badana ve boya işleri; tamir ve tadilat; gerekiyorsa ilaçlama yapılması ve halıların yıkatılması…

(Yeni Asya Meşveret Sistemi kitapçığından...)