Niçin Beyanat ve Tenvirler’e “Mehdi Meselesinin Sırrı” konmuş?

Kur’an ve Sünnet-i Seniyyenin ölçülerinin toplandığı “Beyanat ve Tenvirler”e niçin “Mehdi meselesinin sırrı” konmuş?

Çünkü bu zamandaki mücadele “Mehdiyet ve Süfyaniyet” arasında geçiyor! Çünkü, “Mehdi meselesinin sırrı” anlaşılınca, Süfyanın da kim olduğu ortaya çıkacaktır. Ve en ziyade siyaset aleminde suistimal ile “Ahirzamanda beklenen hakiki ve en büyük Mehdi” perdelenmek isteniyor.

Çünkü, “Büyük Mehdînin çok vazifeleri var. Ve siyaset aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde, cihad alemindeki çok dairelerde icraatları” olacak. (Beyanat ve Tenvirler, Enstitü/internet, s. 297.)

Çünkü, Risale-i Nur, Şeriatın (Kur’an ve Sünnet-i Seniyyenin) Siyasetü’l-medeniyye (toplum siyaseti, yönetim bilimi) Nizamatü’l-alem (genel düzenleme) Hukuk (toplum hayatını düzenleyen kaideler) Muamelat (şahıs ve aile hukuku, miras) Adab-ı içtimaiye (sosyal, beşeri münasebetler, ahlaki kurallar, davranışlar), vesaire vesaire gibi ulum ve fünunun ihtiva ettikleri esasatın fihristesi (İşaratü’l-İ’caz, Enstitü/internet, s. 166.) olduğundan mezkür esere konmuştur.

Çünkü, büyük bir müceddid, müçtehid olarak Bediüzzaman -kendi tabiriyle- “yüksek İslâm siyasetini” ve “Kur’ân siyâsetini”; (İşaratü’l-İ’caz, s. 84.) yani, günümüzde takip edilmesi gereken Kur’an ve Sünnet-i Seniyye’nin içtimai, siyasi ölçülerini, “yüksek İslam ilimleri”, yani, “ulum-u imaniye” çerçevesinde ortaya koymuştur.

Bunun diğer delillerinden birkaçı da şu ifadeleridir:

Çünkü, Risale-i Nur sadece iman dersi değil, içtimai ders de verir. (Hizmet Rehberi, s. 54.)

Çünkü, Risale-i Nur ‘yüksek İslâm siyaseti’ ve ‘Kur’ân siyâsetini’ takip eder. (İşârâtü’l-İ’câz, s. 84.) Çünkü “Şu Münâzârât, hem de siyâset tabiblerine, teşhis-i illete (hastalıkları teşhise) dâir hizmet ile mükellef ve muvazzaftır.” (Münazarat, s. 46.)

Çünkü, siyaset alemindeki tahribatları tamir edecek Mehdi olduğundan, “Mehdiyet Meselesinin Sırrı” Beyanat ve Tenvirler’e konmuştur.

Şimdi bizim işimiz, Beyanat ve Tenvirler’i fert, ekip ve cemaatler halinde “anlayarak ve kabul ederek okumak”, mütalaa ve müzakere etmek; özümsemek ve yaymaktır.

