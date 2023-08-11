Niçin birlikte “şerh, izah” lâzım?

Bir şahıs bir veya iki ilim dalında uzman olabilir.

Günümüzün en muhteşem tefsiri Risale-i Nur’da Kur’an, Sünnet-i Seniyye ve sair İslâm ilimleri literatüründe geçen tüm ana mefhumlar kullanılır. Anlayabilmek için de, “şerh, izah, tekmil, vs.’nin” şart olduğu apaçık belirtilir. Orijinal beyanları şöyle: “Bu dürûs-u Kur’âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müçtehidler de olsalar, vazifeleri-ulûm-u îmâniye cihetinde-yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve îzahlarıdır veya tanzimleridir.”1 Aynı zamanda, “müdavele, müzakere, münâzâra” teşvik edilir ve formülleri verilir:

● “Refet Bey mektubunda diyor: ‘Bu mesele (Hz. Musa’nın Azraile tokat vurması hadisi) ihvanlar beyninde medar-ı münakaşa olmuş. Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki, inşikaka ve iftiraka sebebiyet veren münakaşa etmesinler. Yalnız müdavele-i efkâr suretinde, nizâsız mübahaseye alışsınlar.”2

● “Bu çeşit mesâili münakaşa etmenin birinci şartı, insafla (muhatabım da haklı olabilir), hakkı bulmak niyetiyle, inatsız (gerçeklere diretmez) bir surette, ehil olanların mabeyninde, sû-i telâkkiye sebep olmadan müzakeresi caiz olabilir.3

● “Kardeşim, seninle mahz-ı hakikat dersini müzakereye alışmışız.”4

● “Feyzi, Emin, Hilmi, Sadık, Nazif, Salâhaddin gibi Nurun kahraman şakirtleri… Gençlikte eski talebelerimle geçirdiğim kıymettar müzakere-i ilmiyeyi daha parlak bir surette gösterdiler.”5

● “Herbiriniz herbirisine birer tesellici ve ahlâkta ve sabırda birer nümune-i imtisal ve tesanüd ve taltifte birer şefkatli kardeş ve ders müzakeresinde birer zeki muhatap ve mücîp ve güzel seciyelerin in’ikâsında birer ayna…”6

● “Teşhis-i maraz için miftâh-ı kelâmı onlara verdim… Zîrâ Kürtlerin tabiat-ı meşrûtiyetperverânelerine binâen, dersi münâzara ve münâkaşa sûretinde okuyorlar.”7

● “Siz hem birbirinizi teselli hem kuvve-i mâneviyeyi takviye, hem tatlı sohbetle müzakere-i ilmiye, hem Nurların yazması ve mütalâalarıyla bu geçici zahmetin noktasını siler rahmet yapmaya, bu fâni saatleri bâki saatlere çevirmeye muvaffak olursunuz.”8

● “Teselliye dair evvelce yazılan küçük mektuplar ara sıra okunsa ve Meyvenin, hususan âhirleri beraber mütalâa edilse ve hatıra gelen Risale-i Nur’un meseleleri müzakere olsa, inşaallah talebe-i ulûmun şerefini kazandırır.”9

Dipnotlar:

1-Mektûbât, Enst./inter., s. 412.; 2-Lem’alar, s. 109.; 3-Mektûbât, s. 331.; 4-Lem’alar, s. 262.; 5-Şuâlar, s. 272.; 6-Münâzârât, s. 19.; 7-Sözler, s. 692.; 8-Şuâlar, s. 446.; 9-Age., s. 278.