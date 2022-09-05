Niçin önce tefsir okumalı?

Bir okuyucumuz, “Bazı arkadaşlar ısrarla ‘Kur’ân tefsirinden ziyade tercümesinin okumak gerekir. Her Müslüman dinini kendi dilinden öğrenmeli’ derken, biz evvela tefsirin okunması gerektiğini söyledik. Siz ne dersiniz?” diye sordu. “Önce meâl, mutlaka tercüme!” bitmeyen, bitirilmek istenmeyen bir tartışma, hattâ bir projedir! İşte delilleri, ispat ve izahı:

Kur’ân’ı, Sünnet-i Seniyyeyi, kısaca dinimizi öğrenmeye mecbur ve mükellefiz. Onu, bize göre değil, Kur’ân’a, Resulullaha (asm), Sahâbe-i Kirama, müceddid, müçtehitlere, âlimlere göre önce mutlaka tefsir okumalı, sonra ihtiyaç hissedilirse meâl…

Meâl Kur’ân’ı tercüme; tefsir, genişçe izah etmek, yorumlamaktır. Kur’ân Arapça indirildi. Kureyş toplumu fasih (en düzgün en doğru) ve en beliğ Arapça konuşuyor; meâlini iyi biliyordu. Buna rağmen Peygamberimiz (asm), Kur’an’ı, kavlî (sözlü), fiilî (uygulamalı) ve takrirî sünnet” ile tefsir etmiştir. Kavli Sünnet: Peygamberimizin (asm) bize ulaşan bütün sözleri... Fiili Sünnet: Peygamberimizin bütün fiil ve hareket tarzları bu çeşit sünneti oluşturur. Takrirî sünnet: Peygamberimizin susarak tasdik edip müdahale etmediği tutum ve davranışları…

Kur’an’ın derin sırlarını, hurûf-u mukatta/kesik harfler denen şifreleri çözmek, müteşâbih (benzeşen, ayırt edilmesi zor olacak şekilde birbirine benzeyen) âyetleri kavramak derin bir ilmin yanında Nebevi (asm) bir tefsir lâzımdır. Dolayısıyla ilk, en büyük, en geniş, en orijinal, en kapsamlı, mükemmel tefsir, kavli/hadis, fili, tikriri, kısaca Sünnet-i Seniyye’dir.

Değil müteşâbih ve tefekküri âyetleri, ahkâm/hüküm bildiren âyetleri bile peygamberimiz (asm) tefsir etmiştir. Aksi halde, İslâm şartları gibi ana maddeleri (Kelime-i Şahadet, namaz, oruç, zekat ve hacc), sair ibadet, emir ve yasakların bile mahiyet, zaman/vakit, mekân ölçü ve sınırlarını kimse bilemezdi! Keza, Sahabe-i kiram da Arapça konuşan ve mealini bilen toplum için tefsir yaptı: Ali ibn Ebî Tâlib (40/660); Abdullah ibn Mes’ûd (32/652); Ubeyy ibn Kâ’b (19/640); Abdullah ibn Abbâs (68/687); Ebû Musa’l-Eş’arî (44/664); Zeyd ibn Sâbit (45/665); Abdullah ibn Zübeyr (73/692). (Zehebî, 1/57/59; Cerrahoğlu, 1/69-75, 86-90)

Bir dili bilmek, hatta ona hakim olmak, o lisandaki her meseleyi anlamak, demek değildir! Okul ders kitapları, edebi metinler, şiirler, kelam-ı kibarlar, filozof ve mütefekkirlerin veciz sözlerinin meâlleriyle yetinmeyip tefsir, yani, geniş açıklanma, izah ve yorumlarının yapılması; belâğat yönünden de mucize ve icâzlı (bir kelime ile çok manayı ifade) sahibi Kur’ân’ın elbette tefsiri ve “önce tefsirini okumayı” ispat etmiyor mu?