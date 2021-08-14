Niçin siyasî savrulmalar yaşıyorlar?

Sözüm ona bazı ilim adamları ellerinde sağlam ölçüler olduğu halde niçin sık sık çelişkili ifadeler kullanıp kendilerini mudhike ediyor ve savrulmalar yaşıyor?

Meselâ birisi “Risale-i Nur’a bandrol engeli ve devlet tekeli” sürecinde çok farklı bir tavır sergilemişti. Haziran-2018’deki soruları bunun ifadesiydi: “Diyanet İşleri Başkanlığı, Risale-i Nurlar’ın neşrini neden durdurdu? Cevabı kim verecek? Başkan mı? Başbakan mı? Cumhurbaşkanı mı? Mevcudu bitenleri de basmıyorlar.” Tesbitlerinde bulunan Prof. Dr. Ahmet Akgündüz.

“Siyaset yalakası olmayın beyler! Diyanet’e artık kalan iki eseri (Lem’alar ve Şuâlar’ı) ‘Basmayın’ talimatı bu iktidardan geldi. Bazı il müftüleri ve idareciler, Diyanet’in bastığı Risaleleri kaldırdılar, ‘Resmî toplantılarda Risale-i Nur’u okumayın’ talimatı verdiler.”

“Akgündüz’ün bu yazdıkları, Yeni Asya’nın ne zamandır çok haksız suçlama, hakaret, iftira ve karalamalarla hedef yapılan sağlam duruşundaki haklılık ve isabeti bir kez daha tasdik ve teyid ediyor.” (Kâzım Güleçyüz, Yeni Asya/06 Ağustos 2021)

Bu iddia da onun: “Asrımızın siyasî müceddidi Cumhurbaşkanımıza sahip çıkalım.” (@AhmetAkgunduz, Twıtter, 16 Tem 2016.)

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası şu ifadeleri de kullanmıştı: “Tayyip Bey’in hükümetleri ve bürokratları milletin malının yüzde 20’sini yediler…”

Başkalarının çok çalması, “dindar siyasalcı/siyasal dindarların” yüzde 20 çalması hırsızlığı meşrûlaştırıyor mu?

“Dindar” kisvesi altında yolsuzluk, adam kayırmacılık, işi ehline değil, akraba ve çevresine vermek, zulüm, dine ve dindarlığa vurulan en büyük darbe değil mi? Dinin ve dindarlığın içini boşaltmak değil mi? Kitlelere ve dine meyyal olanlara, “Din ve dindarlık bu ise!..” dedirtmek büyük bir cinayet değil mi? Bu AKP ne menem bir projedir Allah’ım!

Koca uzmanlar bu hakikatleri bile bile nasıl böyle sözler sarfeder, böyle davranırlar?

Hubb-u cah, havf damarı (enva-ı çeşit korkutma yöntemleri), tama (mala karşı aç gözlük), asabiyet-i cahiliye/milliyetçilik damarı; enaniyet (benlik, egoizm) veya dünyanın başka cazibedar şeyleri…” (Bediüzzaman, Mektubat, s. 401-412) tuzaklarına düşmek ve “ehl-i dünyanın rızasını kazanmaya çalışmak mı!”

