“Niye tek bir İslam ülkesi gelişmiş değil?”

Bayram vesilesiyle bir araya geldiğimiz üniversite mezunu ve akademisyenden birisi “Neden günümüzde hiçbir İslam ülkesi ilim ve teknolojik olarak gelişmemiş?” diye sordu.

İslamiyet ilim, teknoloji ve bunların yakıtı hak, hürriyet, tefekkür, adalet ve meşrutiyete, demokrasiye aykırı mıdır? Hayır; bilakis banisi, müessisi ve teşvikçisidir: Allah ilk vahyinde “İkra! Oku!” emri verir. 3. âyette “Oku!” tekrarlanır. 4. âyette kalem ve yazmanın önemi vurgulanır. 5. ayette, bilimin, bilmenin önemi nazara verilir.1

Karlofça 26.1.1699 Osmanlının batıda büyük çapta toprak kaybettiği ilk antlaşmadır. Gerileme Dönemi'nin başlangıcı. Savaşlar ve sömürgeleşme de perişan etti. Müslümanlar bilimde, sanatta, hukukta, teknik-teknolojide ileri iken neden gerilediler? Zira, “İslâmiyetin mağz ve lübbünü terk ederek kışrına ve zahirine vakf-ı nazar ettik ve aldandık. Ve su-i fehim (yanlış anlama) ve su-i edeple (kötü ahlakla) İslâmiyetin hakkını ve müstehak olduğu hürmeti ifa edemedik. Ta, o da bizden nefret ederek evham ve hayalatın bulutlarıyla sarılıp tesettür eyledi...2 Ve “Ecnebîler, Avrupalılar terakkîde istikbale uçmalarıyla beraber, bizi maddî cihette Kurun-u Vustada (Orta Çağ’da) durduran ve tevkif eden altı tane hastalıktır. O hastalıklar da bunlardır: Yeisin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. Sıdkın hayat-ı içtimaiye-i siyasiyede ölmesi. Adavete muhabbet. Ehl-i imanı birbirine bağlayan nuranî rabıtaları (bağları) bilmemek. Çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat. Menfaat-i şahsiyesine himmeti hasretmek (yalnız kendi çıkarları için çalışmak).”3

Ey sual sahibi dindar akademisyen! Hastalık doğru teşhis edilemezse, tedavi yapılamaz, daha da azar! Bediüzzaman, 1911’de irad ettiği Hutbe-i Şamiye’de özetlemiş, daha sonra şerh ve izah etmiştir. Kur’an’ı fen, sosyal, manevi ilimlerle harmanlayıp akıl, mantık, ilimle tefsir eden; bu dahil, tüm sorularımızı cevaplandırmış; “problemlerimizi” halletmiş, hastalıklarımızı teşhis, tedavi metot ve reçetenin formüllerini verdiğini, İslam aleminin iman, ibadet, ahlak, sosyal, siyasi, ekonomik tüm problemlerini çözdüğünü biliyor muyuz? Kitabımızı, dinimizi öğrenmek için günde kaç saat harcıyoruz? Halbuki akademisyen olarak soru sorma değil, cevap verme makamındasınız! İşte “Niye tek bir İslam ülkesi gelişmiş değil?” sualinin cevabı budur!

Dipnotlar:

1- Alâk Suresi, 1-5.;

2-Muhakemat, s. 7.;

3-bknz, ESDE, H. Şamiye, s. 237.