Nur Talebesinin asıl vazifesi ve kıyafeti

M. Avcı kardeşimiz, “Risale-i Nur talebeliğinde sakal bırakma ve giyim kuşamda ölçü nedir? Sakallı olmak ve takım elbiseli olmamak hizmet etmeye mani midir? Kılık-kıyafet için yaklaşım ve çözüm ne olmalıdır?” gibi bir dizi sual sordu.

Bir Müslümanın, özellikle Nur Talebesinin ve bilhassa Medrese-i Nuriye’de kalanların yoğunlaşması gereken iki temel husus var. Birisi, “Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanını kurtarmaktır, başkaların imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır.” (Emirdağ Lâhikası, Enstitü/internet, s. 57.) İkincisi, “1. İttiba-ı Sünnettir, 2. Feraizi işlemek, 3. Kebairi terk etmek, 4. Ve bilhassa namazı ta’dil-i erkân ile kılmak, 5. Namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır.” (bknz., Sözler, Enstitü/internet, s. 438.)

Gayet tabii ki, bilhassa tebliğ vazifesini ifa edenlerin kılık kıyafeti tertipli olmalı, şahsî temizliğe itina etmelidir. Zira, psikolojide kılık-kıyafet güçlü bir iletişim, etkileşim ve ulaşım vasıtasıdır. Muhataplar ilk önce kılık-kıyafet, saç, sakal, vs. ile değerlendirilirler. Kılık-kıyafet, giysilerimizin bizimle ilgili birçok mesaj verdiğinin de farkına varmalıyız. Biliyoruz ki, ayna-tarak taşımak, rahatsız etmeyecek güzel koku sürünmek, misvak (diş temizliği) kuvvetli sünnetlerdendir.

Dershane hayatındaki kılık-kıyafet hakkında şu genel ifadeler yer alır:

“Cemaatin ve toplumun umumî telakkisine uygun giyimler tercih edilmelidir. Dershane içinde de namaz ve sohbetlere ciddi giyimle katılmalı, misafir bulunduğunda da eşofman ve pijama gibi kıyafetlerle dolaşmamaya dikkat edilmelidir.

“Kız öğrencilerde esas olan tesettürdür. Pardesü ve manto tercihimiz olmakla birlikte, tesettüre uygun başka kıyafetler giyilebilir.”

Şu hatırayı bilenlerimiz çoktur: “Bir gün Bekir Berk’in ofisinde otururken Zübeyir Ağabey içeri girdi ve ‘Temiz, ütülü ceketi olan var mı?’ dedi. M. Emin Birinci Ağabey, ‘Evet var’ dedi ve ceketini getirdi. Zübeyir Ağabey bize dönüp, ‘Tıraş için berbere gidiyorum, pardüsümü çıkarıp asınca ceketimin yaması görünüyor. Berber yamayı görünce beni köylü zanneder. Köylülük iftiharımdır amma tıraşımı köylü tıraşı yapar. Üniversiteli kardeşler derste beni görünce tıraşıma bakıp, ‘Tıraş olmayı beceremeyen adam bize ne öğretecek’ der, bu durum hizmetimize zarar verir!’ dedi.”

Tarihçe-i Hayat’ta Bediüzzaman’la birlikte yer alan talebelerin, Afyon Mahkemesinin bir celsesine giderken, 1959’da Ankara’daki bir otelden çıkarken talebelerinin kravatlı, bakımlı fotoğrafları;- içlerinde sakallı olan da var, kravatsız olan da- kılık-kıyafet mevzuunda bize kanaat ve ders verir.