Öğrenciler meşvereti öğrenmeli

Yeni Asya’nın 53 yıldır sağa, sola ihniraf etmeyerek istikametle gitmesinin en büyük sebebi “meşverettir.”

Meşveret ortak akıl, kollektif şuur, şeffaflık; cemaat, şahsi manevi, efkâr-ı amme, ekseriyetin kararlarına saygı ile uymaktır. Müslüman olarak meşveretin mahiyetini öğrenmeliyiz. Çünkü, “İşlerde onlara istişare et.’ ‘Onların aralarındaki işleri, istişare iledir.’ (Al-i İmran, 159, Şura 38.) mealindeki ayetlere göre farz ve sünnettir ve icma-ı ümmettir.

Medrese talebeleri de hem kendi aralarında hem de zaman zaman cemaatle bir araya gelerek hizmetleri bütün boyutlarıyla meşveret etmeli. Zira, talebe, millet ve ülkenin gelişmesi buna bağlı: “Asya kıt’asının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı şûrâdır.” (Hutbe-i Şamiye, s. 66.)

Yeni Asya’nın birimleri ve hizmetler meşveretle oluşturulup yürütülüyor. Bugünün gençleri, yarın meşveretler ve sair birimlerde vazife alacak. Mahiyet ve işleyişini öğrenip özümsemelidirler. Ki, meşverette tek söz sahibi şeyh, başkan, lider değil. Lider, şahs-ı manevinin, cemaatin oluşturduğu meşverettir: “Bundan sonra her meselemizde emir, Risale-i Nûr’un şahs-ı mânevîsini temsil eden has şakirtlerin (talebelerin) ve sizlerindir. Benim de şimdi bir reyim var.” (Hizmet Rehberi, s. 175.) Ve “Herşeyde meşveret hükümfermadır (hüküm süren, yönetendir). Efkâr-ı umumiye (kamuoyu) dahi didebandır (gözcüdür, gözetleyicidir).” (Muhakemat, s. 20.)

Buna göre, ablalar, ağabeyler, âmir değil hadimdir; trafik memuru gibi yalnızca gözetleyici, gözlemci ve yönlendiricidir. “Memuriyet, emirlik ise, reislik değil, millete bir hizmetkârlıktır.” (Emirdağ Lâhikası, s. 386.)

Meşveret, katılım olduğuna göre, sahibiyet, uhuvvet, tesanüd duygularını da pekiştirir, geliştirir. Peygamberimiz (asm) hakkında vahiy olmayan bütün meselelerde ashabıyla meşveret etmiştir. Bediüzzaman da ona ittiba ederek meşveret ayetlerinin de “Emriyle, kardeşlerimle bir meşverete muhtacım” (Emirdağ Lâhikası, s. 23.) der. Peki biz mecbur ve muhtaç değil miyiz? Evet, meşvereti, demokrasiyi, fikir alış-verişini, katılımı hem kişisel, hem de başta dershanelerde kurumsal olarak gerçekleştirmeliyiz. Zira, “Saadetimiz olan meşrutiyet-i meşrûâ bir menba-ı hayat-ı içtimaiyemiz” (Divan-ı Harb-i Örfî, internet, s. 38.) ve sosyal, toplum hayatının bir kaynağıdır.