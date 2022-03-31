Öğrencilere ciddi ödüller verilmeli

Dünya hızlı bir fikri, ilmi/teknolojik, sosyal bir gelişim ve dönüşüm yaşıyor. “Eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl.” (Münâzarât, s. 52.)

Eşyalarımızı yeniliyoruz. Dünyevi bilgi ve becerilerimizi de. Nisa Suresi 136’n­cı ayette mealen, “Ey iman edenler, iman ediniz!” dendiğine göre, imanların yenilenmesi vurgulanır. Peygamberimiz de (asm), “İmanınızı ‘La ilahe illallah’ ile yenileyiniz” buyurmuş. (Müsned, 2:359; vd.)

Bediüzzaman’ın en birinci vasfı, “müçtehid ve müceddid” olmasıdır. Risale-i Nur, fert, toplum ve insanlığın her meselesini tecdid etmiştir. Tecdidin yansıması gereken ilk ve en önemli müessese “medrese-i Nuriye”dir.

● Kendimizi yenileyerek ve medreselerimizdeki okuma, eğitim ve nefis terbiyesi metotlarını da yenilemeliyiz. Çağın sorularının cevaplarını bulamayan bunalıma düşerler. Risale-i Nur’da, “Her müşkül (problem) halledilir, her suale cevap verilir.” (Tarihçe-i Hayat, s. 45.)

● Bilhassa gençlere yönelik dersler “şerhli, izahlı, açıklamalı”, müzakereli, mütalaalı, aktif, katılımı sağlayacak şekilde yapılmalı. “Araştırma ödevi” de verilerek sunum yapmalarına ağırlık verilmeli. Münazarat muhteşem bir örnektir.

● Biz herşeyi merakımız sayesinde öğreniriz. Keşifleri, buluşları… Öğrencilerin merak duygusu harekete geçirilmeli. “Merak, ilmin hocasıdır. (Sünühat, s. 284.) Risale-i Nur “Merakla” beraber, dikkatle, “anlayarak ve kabul ederek okuyan bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi” olabilir. (Lem’alar, s. 171.)

● Herşeyi Risale-i Nur’da olduğu gibi anlatmalı; mübalağa etmemeli. Zira, mübalağa ihtilalcidir ve “Bu zamanda böyle yapmak ve yaşamak mümkün değil!” şeklindeki itirazlara kapı açılır. Herşeyin kıymetine kanaat etmek ve mücazefe (aldatma ve cerbeze hakkı örtme) ile tecavüz” etmemeli. “Zira, mücazefe, kudrete iftiradır.” (Muhakemat, s. 28.)

● Gençler ders okuyacak (yapacak), seminer, konferans verecek şekilde yetiştirilmeli.

● Risale-i Nur okuma ve çalışmalarına ciddi nakdi, Umre ve Avrupa seyahati ödülleri verilmeli. Çocuklarımızın maddi hastalıkları için milyarlarca lira masraf yaparken, maneviyatları, dünyevi ve ebedi mutlulukları için on milyarlarca lira masrafa değmez mi?