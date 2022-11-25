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25 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

Öğretmen Asr-ı Saadet eğitim modelinden haberdar mı?

Ali FERŞADOĞLU
25 Kasım 2022, Cuma
İnsanlığın yaşadığı bilgi çağında ilime, bilgiye bir “tık”la ulaşılabiliyor!

Teknolojik kitle iletişim vasıtalarıyla, “Dünyamız küçülüp bir köy hükmüne geçmiştir.” (Muhakemat, s. 38.) Şu halde muhterem öğretmenlerimiz bilgi yerine irfan verip gençlere okumayı sevdirmeli, araştırmaya, tahkike yönlendirmeli, herkesi “mihenge vurabilme” mahareti kazandırmalı. 

İmanlı öğretmen gençleri hakka yönelten, toplumu aydınlatan projektör gibidir. Bediüzzaman, bu zamandaki öğretmenlere-öğretmen Mustafa Özsoy’un nakliyle; “Şu zamanın dindar bir muallimine, eski zamanın velileri nazarı ile bakıyorum. Muallimin iyisi çok iyi, fenası çok fenadır. Çünkü masum çocuklar muallimlere çok dikkat ederler, âdeta mıknatıs gibi hocalarından ne görürse, iyiyi de, fenayı da çekerler. Muallimin iyisi minare başında, kötüsü kuyu dibindedir. Muallimler için ortası yoktur, ya alay-ı illiyyinde veya esfel-i safilindedirler’ derdi.”  

Muallimler muallimi Peygamberimizden (asm) ders alan; eğitim ve terbiye sistemini de yenileyen Bediüzzaman, “Hazmolmayan ilim telkin edilmemeli. Âlim-i mürşid koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun kuzusuna süt, kuş yavrusuna kay verir.” (Mektubat, s. 455.) ve “İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir.” (Lem’alar, s. 202.) hakikatine dikkat çeker. 

Muallimler, “şu kebir-i kainat kitabını” okumasını öğretmeli: “Madem gayet mânidar bir kitap, onu ders verecek bir muallim ister. Ve gayet güzel bir cemal, kendini görecek ve gösterecek bir ayna iktiza eder. Ve gayet kemalde bir san’at, teşhirci bir dellâl ister.” (Asây-ı Mûsâ, Enstitü/ internet, s. 172.) “Hem madem Hâlıkımız, bize en büyük muallim ve en mükemmel üstad ve şaşırmaz ve şaşırtmaz en doğru rehber olarak Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâmı tayin etmiş ve en son elçi olarak göndermiş.” (Şualar, Enstitü/internet, s. 200.)  

Madem, “İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir.” (Lem’alar, s. 202.) ve madem “Vaizler umumi muallimlerdir.” Öyle ise, öğretmenlerimiz eğitim ve terbiye metodunu şu esas üzerine bina etmeli: 

“Çocukların talimi ya cebirle ya hevesatlarını okşamakla olur.” (Münâzârât, internet, s. 128.) Buradaki “cebir” şiddet, baskı değil, mecbur tutmaktır. “Okula gitmek” bir cebirdir, “imtihan” bir cebirdir, “not” bir cebirdir, okulun prensipleri bir cebirdir, yani mecburiyettir... Hevesatlarını okşamak ise, teşvik ve mükâfattır. Çocukların muhakemeleri tam gelişmediğinden; meseleleri his, yani duygularıyla değerlendirirler. Ve “teşvik veya cebir” yapılmazsa, hep oyun ve eğlenceyi düşünürler. Şâyet bu iki unsur dengeli bir şekilde uygulanmazsa onları, imanlı, faziletli, bilgili, âlim ve kâşifler olarak yetiştiremeyiz. Acaba Asr-ı Saadet eğitim modelinden haberdar mıyız? 

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  • ali ihsan kılman

    25.11.2022 00:33:00

    maşallah

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