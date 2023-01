Okumak, mütalaa, müzakere ve tebliğ

Medrese-i Nuriyelerde kalanları mutlaka okuma, mütalaa, müzakere ve tahkike yönlendirmek gerekir.

Zira, ilk vahiy oku emriyle başlar. Hz. Adem’e (as) de talim-i Esma, yani, varlıkların isimleri, mahiyetleri öğretildi… Müslümanlar okudukları nisbette ilerleyip büyük medeniyetler inşa ettiler.

Medrese-i Nuriyelerin açılmasının en önemli sebebi, farz olan “okumak, müzakere, mütalaa etmek ve tefekkür” emirlerini yerine getirmektir.

“Nur şâkirdleri, mümkün olduğu kadar, her yerde küçücük birer dershâne-i Nuriye açmak lâzımdır. Gerçi, herkes kendi kendine bir derece istifade eder; fakat herkes herbir meselesini tam anlamaz. İmân hakikatlerinin izahı olduğu için, hem ilim, hem Mârifetullah, hem huzur, hem ibâdettir. Eski medreselerde beş on seneye mukabil, inşaallah Nur medreseleri beş on haftada aynı neticeyi temin edecek; ve yirmi senedir ediyor.” (Sözler, s. 141.) Öyle ise, hem dershanelerimizde hem evlerimizde, hem sosyal hayatta okuya yönlendirmektir. Dershaneler aynı zamanda bir okuldur -Medresetü’z-Zehrâ’nın bir şubesidir- hem bir okuma ve etüt salonudur. Siz meseleleri anlatırsınız, ama, Risale-i Nur en mükemmel seviyede anlatır. Bunun için Bediüzzaman bile hayatında, anlatmak yerine ısrarla ve mükerreren “okumayı” tavsiye etmiştir. Tâ ki, herkes bizzat kendisi okusun, öğrensin, ehl-i tahkik olsun.

Böylece dershane içi, dershane dışı tartışma ve dolayısıyla gerginlikler asgariye iner, minimalize olur. Ki, tartışmaların çoğu, “Bence”, “Sence”den çıkar. Yani, “Sence öyle, ama, bence böyle!” Eğer okur, anlar ve kabul edersek, “Sence, bence” değil, Kur’an’ca, Hadisçe (Sünnet-i Seniyye’ce) Risale-i Nurca olmalıdır. Zira, “Fenn-i hikmette takarrur etmiştir (varlıklardaki intizam, mükemmellik ve faydaları ve faydalanmak hakkında bilgi veren ilim kolunca karar verilmiştir) ki, hiss-i dînî (din duygusu), bahusus dîn-i hakk-ı fıtrînin (İnsanın yaratılışına en uygun olan hak din; İslâmiyetin) sözü daha nafiz (tesirli, üstün), hükmü daha alî, tesiri daha şedittir (güçlüdür.).” (Beyanat ve Tenvirler, Enstitü/internet, s. 70.)

Ana hatlarını vermeye çalıştığımız tebliğ ve irşâd metodlarından daha pek çok madde çıkarılabilir. Ancak, bütün prensipler, “güzelliğe, hikmete, akla, mahtığa, ispata, iknaya, nezakete, izâha, tebliğe, tedriciliğe, samimiyete, ihlâsa” çıkar.