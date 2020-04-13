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13 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Ölülerin dirilişini gördüm! (1)

Ali FERŞADOĞLU
13 Nisan 2020, Pazartesi 00:06
Ölüm korkumun hafifleşip asgariye inmesinin, hatta kimi zaman yok olmasının sebebi, Bediüzzaman’ın, Birinci Mektup’ta, Kur’ân’ın yeniden dirilişe dair olan delillerinden bazılarını görmemizi sağlaması, adeta, dirilişin filmini göstermesidir. Şöyle ki:

“İkinci Sual: Furkan-ı Hakîmde, “Elleżî haleka-lmevte velhayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu ‘amelâ(en)(s) ve huve-l’azîzu-lġafûr(u)/ “Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi imtihan etmek için ölümü de, hayatı da yaratan Odur.” 1 gibi âyetlerde, “Mevt dahi hayat gibi mahlûktur; hem bir nimettir” diye ifham ediliyor. Halbuki, zâhiren mevt inhilâldir, ademdir, tefessühtür, hayatın sönmesidir, hâdimü’l-lezzâttır. Nasıl mahlûk ve nimet olabilir?

Elcevap: Birinci sualin cevabının âhirinde denildiği gibi, mevt, vazife-i hayattan bir terhistir, bir paydostur, bir tebdil-i mekândır, bir tahvil-i vücuttur, hayat-ı bâkiyeye bir davettir, bir mebdedir, bir hayat-ı bâkiyenin mukaddimesidir. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdirledir. Öyle de, dünyadan gitmesi de bir halk ve takdirle, bir hikmet ve tedbirledir. Çünkü, en basit tabaka-i hayat olan hayat-ı nebâtiyenin mevti, hayattan daha muntazam bir eser-i san’at olduğunu gösteriyor. Zira, meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti tefessühle, çürümek ve dağılmakla göründüğü halde, gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye ve mizanlı bir imtizâcât-ı unsuriye ve hikmetli bir teşekkülât-ı zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmaktır ki, bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü, sümbülün hayatıyla tezahür ediyor. Demek çekirdeğin mevti, sümbülün mebde-i hayatıdır; belki ayn-ı hayatı hükmünde olduğu için, şu ölüm dahi hayat kadar mahlûk ve muntazamdır.

Hem zîhayat meyvelerin yahut hayvanların mide-i insaniyede ölümleri, hayat-ı insaniyeye çıkmalarına menşe olduğundan, o mevt onların hayatından daha muntazam ve mahlûk denilir.

İşte, en ednâ tabaka-i hayat olan hayat-ı nebâtiyenin mevti böyle mahlûk, hikmetli ve intizamlı olsa, tabaka-i hayatın en ulvîsi olan hayat-ı insaniyenin başına gelen mevt, elbette, yeraltına girmiş bir çekirdeğin hava âleminde bir ağaç olması gibi, yeraltına giren bir insan da âlem-i berzahta elbette bir hayat-ı bâkiye sümbülü verecektir. 2

Toprak sayısız diriliş örneklerini barındırır. İki yüz elli bini aşkın türüyle tohumlu bitkiler... Bir milimetre gelen bir eğrelti otu yaprağından 100 metreyi aşan dev sekoya ağaçlarına, birkaç haftalık ömürleriyle iz bırakmadan hayat sürüp gidenler ve toprağa binlerce yıl kök salan selvilere kadar hemen hepsinde aynı mana okunur...

Dipnotlar:

1- Mülk Sûresi, 67:2. 2- Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, s. 13.

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