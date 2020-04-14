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14 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

Ölülerin dirilişini gördüm! (2)

Ali FERŞADOĞLU
14 Nisan 2020, Salı
Tahıl ve sair sebze tohumlarını ekeriz.

Onlar toprak altına girip kimyevî muamelelere tabi ve çürümüş olarak birer ölüdürler! Sonra onları biçer, toplar, kurutur, öğütür, pişirir, ağzımız ve midemizde tekrar tekrar öldürürüz. Çeşitli muamelelerden geçirdikten sonra midemizde tekrar tekrar “ölüm” denen gerçeği tadarlar. Ve nihâyet birkaç ölümden geçtikten sonra hayatımızın idamesine sebep olarak dirilirler.

İşte, onları kim hayatlandırıp tekrar diriltiyorsa, bizi de bir sefer ölüp toprak altına girdikten sonra tekrar O diriltecektir.

Hiç yoktan yaratılan hayvanlar ve hâlen devam eden sayısız dirilişleri…

Bizim hiç yoktan yaratılmamız, ikinci dirilişin mümkün ve daha kolay olduğunu ispat etmez mi?

Evet, Kur’ân, çeşitli misaller verip bu perdeyi kaldırarak bütün envaıyla baharı gözümüzün önüne serer ve diriliş örneklerine dikkatleri çeker:

“Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine... Yeryüzünü, ölümünün ardından tekrar nasıl diriltiyor... Muhakkak ki O, ölüleri de aynı şekilde diriltecektir...”

“O, her şeye hakkıyla kadirdir.” 1

Uykuyu “yarı ölüm vaziyeti” veya “kısa süreli bir ölüm” diye tanımlayabiliriz. Tıpkı, ölümü “uzun süreli bir uyku” diye tarif ettiğimiz gibi… Uyku anında beden cansız gibi bir vaziyet almakta, sabah ise uyanarak dirilmektedir. Kur’ân buna mealen, “Gece sizi öldüren, gündüz ne yaptığınızı bilen, sonra takdir edilmiş eceliniz gelinceye kadar gündüzleri sizi dirilten O’dur” 2 diye işaret eder. Peygamberimiz de (asm), “Uyku, ölümün kardeşidir; her gün, her gece ölüp dirilip dururken, ba’si (dirilişi) inkâr edenlere hayret edilir!” 3 diyerek bu hakikati vurgular.

Şu hâlde, buna benzer sayısız diriliş delillerle de ispat edilip  geleceği kesin olan ahiret hayatına hazırlanmalı değil miyiz?

Ve bunların yanında, ölüm gelmeden önce, ölümün keşif kolları, öncü habercileri olan hastalıklardan, beyazlaşan saçlardan, dökülen dişlerden ders alarak uyanmalı değil miyiz?

Bu hakikatleri okuyup anladıktan sonra ölülerin dirilişini gördüm ve her zaman görüyorum!

Madem yok olmak yok, diriliş var, öyle ise ehl-i dalâlet korksun, ağlasın, ehl-i gaflet korksun ağlasın; bize ne?

Dipnotlar: 

1- Rûm Sûresi, 50. 

2- En’âm Sûresi, 60. 

3- Kenzü’l-Ummal, c. 14, s. 475, hadis no, 39320.

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