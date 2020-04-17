Gündemi meşgul eden virüs ile ilgili çare olacak çalışmalar devam ediyor.

En nihayet bir müddet sonra onun da aşısı bulunacak. O da adi, basit hastalıklar sırasına girecek.

Diğer kanser, kalb, şeker vb bütün ağır hastalıkların da ilâçları bulundu, tedavileri tam olarak yapılacak.

Bütün mikroplar, virüsler kontrol altına alındı, diyelim. Farz edelim ki, başağrısı, karın sancıları dahi çekmeyeceğiz. Mesela, bütün maddî ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Hatta atlarımız, yatlarımız, katlarımız var…

Ne yapacağız şimdi; şu sorular ve cevapları, ne olacak?

“Ben kimimi? Beni kim gönderdi? Niye gönderdi? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum?”

Bu vurucu soruların doğru cevaplarını bulamadıktan sonra rahat edebilir miyiz?

İşte ölüme dair Risale-i Nur’da başta Haşir Risalesi/Onuncu Söz olmak üzere pek çok ve muhtelif aşılar geliştirilmiş ve insanlığa sunulmuş.

Birisi şudur: “Ey biçareler! Bu dünya bir misafirhanedir. Her günde otuz bin şahit, cenazeleriyle ‘El mevtü hakkun / Ölüm gerçektir’ hükmünü imza ediyorlar ve o dâvâya şehadet ediyorlar.

Ölümü öldürebilir misiniz? Bu şahitleri tekzip edebilir misiniz? Madem edemiyorsunuz; mevt Allah Allah dedirtir. Sekeratta Allah Allah yerine hangi topunuz, hangi tüfeğiniz, zulümat-ı ebedîyi o sekerattakinin önünde ışıklandırır, ye’s-i mutlakını, ümid-i mutlaka çevirebilir?

“Madem ölüm var, kabre girilecek, bu hayat gidiyor, bâki bir hayat geliyor. Bir defa top tüfek denilse, bin defa Allah Allah demek lâzım gelir. Hem Allah yolunda olsa, tüfek de Allah der, top da Allahu ekber diye bağırır, Allah ile iftar eder, imsak eder. (Bediüzzaman, Mektubat, s. 424.)

İşte en esaslı soru: “Ölüm nedir, ölümü öldüremeyeceğimize, kabir kapısını kapatamayacağımıza göre ne yapmalıyız?”

İnsan en çok ihtiyaç duyduğu şeyi aramaz mı? İnsan üzerinde en çok titrediği, en değerli malı üzerinde titremez mi, onu korumak için çırpınmaz mı?

Deseler ki, bu gece senin evine hırsızlar girecek, yükte hafif, pahada ağır ne kadar kıymetli altın, takı, değerli eşyan varsa çalacaklar; ne yaparsınız?

Akşamdan sabaha, sabahtan akşama kadar bekleriz; uykusuz da kalsak…

Peki, neyi bekliyoruz? Bizim en kıymetli malımız ruhumuz, hayatımız değil mi?

Bir diğer aşı şöyle: “Ey nefsim! Deme, “Zaman değişmiş, asır başkalaşmış; herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder, derd-i maîşetle sarhoştur.” Çünkü, ölüm değişmiyor; firâk bekàya kalbolup, başkalaşmıyor. Acz-i beşerî, fakr-ı insanî değişmiyor; ziyâdeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sür’at peydâ ediyor.” (Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, s. 156.)

Ya şu kesin şifa olan aşıya ne dersiniz: “Ey nefis! Başta Habîbullah, bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar. Burada kalan bir iki tane ise, onlar da gidiyorlar. Ölümden ürküp, kabirden korkup, başını çevirme; merdâne kabre bak, dinle ne talep eder. Erkekçesine ölümün yüzüne gül; bak, ne ister.” (Age, s. 157.)