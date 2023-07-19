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19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Önce cehaletten ilme hicret etmeliyiz

Ali FERŞADOĞLU
19 Temmuz 2023, Çarşamba
Yıl, milâdî 622, Hicrî 1 Muharrem. Peygamberimiz (asm), Mekke’den, Yesrib’e (Medine’ye) hicret eder. Zira, müşrikler inanılmaz işkence, ambargo, nihayet öldürmeye karar verir! İki yüz kişi ile “Kureyş gelmiş, bütün hanenin etrafını tutmuşlar.

O vakit çıktı, bir parça toprak başlarına attı, hiçbirisi onu görmedi, içlerinden çıktı, gitti.1

Daha önce, işkenceler dayanılmaz boyutlara ulaşınca Hz. Peygamberin (asm), “Siz Habeş ülkesine gidin. Orada adil hükümdarın yanında hiç kimse zulme uğramaz. Orası doğruluk yurdudur…” izniyle ilk hicret, Hıristiyan ve adaletiyle meşhur Necaşi Eshame hükümdarlığına yapılmış. Müşrikler, geri getirmesi için Necaşi’yi tanıyan Amr bin As’ı gönderirler. Necaşi, “Benim ülkeme sığınan ve hiçbir hataları olmayan masum insanları teslim etmem” demişti.

Gelelim kendi hicretimize: Türkiye’nin zindanları binlerce masum çocuk, kadın, ihtiyar ve hastalarla dolu! Resmi hırsızlık olan enflasyon devam ediyor! Enflasyon basit bir problem, bir işkence değil! Vaizlerimiz, “Hırsızlık, yolsuzluk, faiz, enflasyon kötüdür, İslam yasaklamıştır!” diyemiyor! Gazeteciler de susturulmuş! Artık hicret zamanı! İyi ama, nereye?

Baştan ayağa yasaklarla dolu anayasa, hak ve hürriyetleri çiğneyen, işkenceci müstebit tek adam yönetiminden, “hak, hürriyet, adalet, sulh/barış, refah ve medeniyet projesi” günümüz Habeşistan’ı AB’ne hicret edelim mi?! Ama, önce Asr-ı Saadete fikren, zirken hicret edip Resul-i Ekrem’i vazife başında görüp ziyâret etmeliyiz:

“Aziz kardeşim! Zamanın hayal ve hülyalarından, muhitin evham ve hurafelerinden (ve önyargılarından) tecerrüd et, çıplak ol, bu asrın sahilinden dal, Ceziretü’l-Arab yarımadasına çık. O yarımadanın mahsulatından olan insanların kılık ve kıyafetlerine gir, fikirlerini başına tak, pek geniş olan o sahraya bak. Göreceksin ki: Bir insan… Omuzlarına küre-i arzdan daha büyük bir hakikat almıştır. Elinde de insanların saadetini temin eden bir şeriat tutmuştur ki… saadet-i dareyni intaç (iki dünya mutluluğunu) ve nev-i beşerin ahvalini tanzim eder.”2

Öyleyse önce cehaletten ilme, zulmetten nura, günahtan sevaba hicret etmeliyiz.

Hicri 1444 sene-i devriyenizi tebrik eder, insanlık âlemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.

Dipnotlar: 

1-Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:349.; 

2-İşaratü’l-İ’caz, s. 168.

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  • Oğuz Yiğiter

    19.7.2023 06:45:43

    Tebrikler, dualar...

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