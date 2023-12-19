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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

Önce iktidarı mı, yoksa muhalefeti mi sorgulamalıyız?

Ali FERŞADOĞLU
19 Aralık 2023, Salı
Hayret, ekonomistin ekonomisi de çöktü!

Sebebi ne ola ki! Adalet, demokrasi, şeffaflık; istibdat; keyfilik, yolsuzluk, rüşvet varsa ne olacaktı; şaha mı kalkacaktı!? İktidar, muhalefetin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için verdiği birçok önerge reddedilmiş! 

● Soma’daki maden kazaları, “Mevcut denetim yolları yetersiz” önergesi verilmiş faciadan 15 gün önce; Nisan 2014’te reddedilmiş… ● Diyarbakır, Ankara ve Suruç saldırıları araştırma önergesi Aralık 2015’te reddedilmiş. ● Manisa’da askerlerin zehirlenmesi önergesi Haziran 2017’de reddedilmiş. ● Kobani olayları Temmuz 2017’de reddedilmiş. ● Siyasilerin ‘vergi kaçakları Kasım 2017’de reddedilmiş. 

● Tüm siyasilerin “vergi cennetlerinde” bulunması muhtemel servetlerinin araştırılması önergesi reddedilmiş. ● Man Adası belgeleri - Kasım 2017’de reddedilmiş. Yani, “Reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmişler.”1 ● 15 Temmuz’un araştırılması Temmuz 2018’de reddedilmiş. Çorlu’daki tren kazası araştırma önergesi Temmuz 2018’de reddedilmiş. Ve zamanın Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AKP’nin reddettiği araştırma önergeleriyle ilgili soruları cevaplandırmayı reddetmiş!  

Muhalefetin işi araştırmak, soruşturma teklifleri vermek, usulsüzlükleri ortaya çıkarmak. Zira, “Muhâlefet meşrû ve samîmi bir muvâzene-i adâlet (denge) unsuru”nun olmayışıdır.”2 Her yerde iktidar vardır; muhalefet demokrasilerde olur. Murakabe, şeffaflık yoksa keyfilik, hırsızlık, yolsuzluk, beceriksizlik alır başını gider bugün olduğu gibi!  

Bediüzzaman, “Riyaset-i şahsiyenin kat’iyen aleyhindeyim.”3 “Meşrutiyet hâkimiyet-i millettir. Yani efkâr-ı âmme­nizin misal-i mücessemi olan mebusan hâkimdir; hükûmet, hâdim ve hizmetkârdır.”4 diyor. Halbuki, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nde Meclis etkisizleştirilmiş; “Hem yasama/kanun yapma yetkisi, hem yürütme/icra, hem de yargı/kontrol ve denetim mekanizmaları” tek adama; muhalefetin de eli-kolu bağlanmış! Demokrasi, meşveret, milletin kalbi Meclis de reddedilmiş! Ne var ki, hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, zulüm ve adaletsizliğe meydan veren sistem ve iktidar değil; muhalefet suçlanıyor!  

Akıl, iz’an, insaf, vicdan ve ilim de reddediliyor!

Dipnotlar: 

1-Tarihçe-i Hayat, Enst./inter., s. 78.; 

2-Tarihçe-i Hayat, s. 564.; 

3-Eski Said Dönemi Eserleri, Nutuk, s. 196.; 

4-ESDE Münazarat, s. 170. 

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