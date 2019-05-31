Önemimiz, duâya verdiğimiz önem nisbetindedir

Önemli şahsiyetler dikkatle takip edilir.

Sözleri, fiilleri, hattâ, davranış ve mimikleri bile kamera ve ses kaydı cihazlarına alınır. Bundan ötürüdür ki, politikacılar veya önemli mevki işkal edenler konuştuklarında dikkat eder; adımlarını hesaplayarak atarlar.

Yaratıklar içinde, kâinattaki tüm varlıkların özelliklerini taşıyan en önemli varlık insandır. Onun için her fiili, her hareketi kaydedilir. Bu açıdan bakıldığında duası da önemlidir. İnsaniyete lâyık bir şerefle yaşayabilmesi için duâsıyla; başta Mucîb/cevap veren, Rahman, Rahîm/seven Cenâb-ı Hakkın (Esmâ-î Hüsnâ’nın) kapsam alanına girmeli.

Kur’ân’da, dua etmeyen insanın bir değerinin olmadığı vurgulanır. Çöllerin ücra köşelerinde, kuş konmaz, kervan geçmez dağ başlarında, mağaralarda, ormanların derinliklerinde yaşayan, inzivaya çekilen ve hiçbir şekilde irtibat kurmayan bir insanı düşününüz. Sosyal hayatla ilgisini kesmiştir. Ne hemcinsleri, ne de adâlet mekanizmalarıyla herhangi bir irtibatı, bir alış-verişi vardır. Ne onlardan bir isteği, ne bir beklentisi...

Bir kul olarak Yaratıcısına duâ ile sığınmayan, müracaat etmeyen insanın durumu da ondan farksızdır. İşte insanlığa inen son İlâhî mesajda, “Duânız olmasa ne ehemmiyetiniz var?”1 diye sorulmasının sebeplerinden birisi bu olmalı. Bu, aynı zamanda duânın ve dolayısıyla varoluşun sırrına işârettir.

Duâya, yalnızca Rabbini hatırlamak ve Ona iltica etmek, sıkıntı ve problemlerle karşılaşıldığında ifa edilecek bir ibâdet olamaz. Duâlarımızla iyi ve kötü günde, ferah ve mutluluk anlarımızda, hem dünya, hem de sonsuz hayat için, her zaman ve zeminde, her şartta Yaratana muhatap olma, Onunla konuşma, Ona müracaat etme, Ona sığınma, Ona bir anlamda tekmil vermektir.

Bunun yanında insan duâ etmek zorunda. Çünkü, son derece âciz ve fakirdir. Her an sıkıntı, problem, hastalık, felâket, ve ölüm gerçeğiyle karşı karşıya. Dünyanın en güçlü, en zengini, en itibarlısı, en bilgilisi de olsa onu otuz bin defa büyütülen ve ancak mikroskopla görülen bir mikrop, bir virüs yerden yere seriyorsa duadan başka ne yapabilir?

Duâ ile Allah’a yaklaşan, Onu sevindirir, merhamet, sevgi ve yardımını hak eder: Kullarım Beni senden soracak olurlarsa, bilsinler ki Ben pek yakınım. Benden isteyenin isteğine cevap veririm.2 Allah’ın, kulun bağışlanma dilemesinden duyduğu sevinç, birinizin çölde kaybettiği devesini bulmasından duyduğu sevinçten daha fazladır.3 O daima yaşayandır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O halde O’na Dininde samîmiyet erbâbı olarak “Hamd olsun kâinâtın Rabbi olan Allah’a” (diye) duâ edin...4

Dipnotlar:

1. Kur’an, Furkan, 77.; 2. Kur’ân, Bakara, 186.; 3. Câmiü’s-Sağîr, Hadîs No., 7192.; 4. Kur’ân, Mü’min, 65.