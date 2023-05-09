Onların tevbesini niçin kabul etmiyorsunuz!?!

Beşeriz, şaşarız. Hepimiz hata eder, günah işleriz.

Yapacağımız, samimane tevbe etmek, kul hakkı yemişsek helallik dilemektir (Ki, bu çok hassas bir meseledir, sözlü şiddet ve kalb kırmak bile kul hakkına girer…). Halik-ı kainatın “Tevvab, Settar, Gaafur, Afüv” isimleri bizzat ve direkt, sair isimleri dolaylı olarak tevbeye bakıyor. Samimi tevbenin şartı, şu: “Kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar. İtiraf etse, affa müstehak olur.” (Lem’alar, Enst./inter., s. 91.) Demek ki, “kusurunu görüp itiraf eden” helâllik alıp özür dileyen “affa müstahak” olur, hak kazanır.

Kemal Kılıçdaroğlu itiraf ediyor: “CHP’nin geçmişte hiç kusur olmadı mı? Kabahati olamadı mı? Oldu efendim. Kabahati de oldu. Kusuru da oldu… Biz eski CHP değiliz, halkla, halkın inançlarıyla, değerleriyle barışık bir çizgide yürümeye karar verdik…” Ve öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara ve ailesini ziyaretinde, “Devletin yapılan bu haksızlıklar dolayısıyla, haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi lazım. Sıradan bir hata değil, insanların hayatlarıyla oynuyorsunuz, gelecekleriyle oynuyorsunuz. Bunun telafi edilmesi lazım.” (Fatih Karagöz, Yeni Asya, 08 Temmuz 2022)

O zaman Bediüzzaman’ın şu uyarı ve tavsiyesini dikkate almak lazımdır: “Hîn-i meşrutiyette tevbenin kapısı açıktır ve tevbe edenler çoktur. Şimdiki rüesâya tevbih (reisleri azarlama, paylama) ve ta’nifte (farklı yaklaşmaya) hakkım yoktur. Ben taşımı sabıka (geçmişe) atıyorum. Bazılarının hatırı kırılsa da mâzur tutulsun. Yalnız hakkın hatırı kırılmasın. Zira, milletin hatırı, onların hatırından daha âli, daha galîdir (yüksek ve kıymetlidir).” (Münazarat, s. 95, eski baskı)

CHP’yi bu noktaya getiren Bediüzzaman’ın diğer kucaklayıcı yaklaşımı: “Hem eski partinin bana karşı zulümlerini helâl ettiğim, hem Kur’ân’ın bir kanun-u esasiyesi olan “Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.” (En’âm Sûresi, 164) yani, “Birisinin hatâsı ile başkası, partisi, akrabası mes’ul olamaz’ diye, hem Anadolu, hem vilâyet-i şarkiyede Risale-i Nur’la neşredildiği sebebiyle, âsayişe tam kuvvetli bir tarzda hizmet edilmiş. Demek bir mânevî zabıta hükmünde, herkesin kalbinde bir yasakçı bırakıyor. Bu noktaya binaen, Risale-i Nur eski partinin dört beş hatâsını yüz derece ziyadeleştirmeye mânidir. Yüzde beş adamın hatâsını doksan beşe de verip yirmi otuz derece ziyadeleştirmemiş. Onun için umum o partinin ekserisi iktidar partisi kadar Risale-i Nur’a minnettar olmak lâzımdır. Çünkü, bu dersi, bu kanun-u esasiye-i Kur’âniyeyi Risale-i Nur ders vermeseydi, o beş adamın hatâsı binler adamı da hatâkâr yapardı.” (Emirdağ Lahikası, s. 451.)

Bu ayete göre, “suçun şahsiliği” asıl değil midir? 1950 öncesi CHP’nin suçlarını bugünkü CHP’lilere yüklemek ayete aykırı ve zulüm değil mi?