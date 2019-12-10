"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Organik bir ürün varken GDO’lu tercih edilir mi?

Ali FERŞADOĞLU
10 Aralık 2019, Salı
Allah hepimizi muhafaza etsin; kendimiz veya canımız, ciğerparemiz çocuğumuz-çocuklarımız-ağır bir hastalığa yakalansa, tedavi için bütün varlığımızı, vaktimizi, nakdimizi harcamaz mıyız? Seferber olup her türlü fedakârlıklara katlanmaz mıyız?

İmansızlık ve ahlaki zaaflar en ağır hastalıklardan daha beter değil midir? Zira, hem dünya huzurunu, hem de sonsuz hayatımızın mutluluğunu yok ettikleri için onlarla kıyas bile edilemezler!..

Üstelik maddi, dünyevi hastalıklar, sevabımızı artırır, makamımızı yükseltir, ilmi ve teknik gelişmeleri sağlar. İmanlı bir insan bu hastalıktan ölürse, “hükmi, manevi şehid” olur. İmansızlık kanseri ise, bin kat kanserden daha beterdir!

Hz. Yunus (as), “Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağdağalı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette… Hazret-i Yunus Aleyhisselâmın birinci vaziyetinden yüz derece daha müthiş bir vaziyetteyiz… Çünkü onun hûtu yüz senelik bir hayatı mahveder. Bizim hûtumuz ise, yüz milyon seneler hayatın mahvına çalışıyor.” 1

O halde ebedi hayatımızı da kurtararacak, din, iman, Kur’an hakikatlerini öğretecek, müşküllerimizi halledecek, bizi psiko-sosyal zaviyelerden rahatlatacak eserlere ihtiyacımız var.

Organik gıda varken, GDO’lu, inorganiği tercih edilir mi? Süleyman Çelebi’nin Mevlid’ini, Mehmed Akif’in, Necip Fazıl’ın şiirlerinin veya William Shakespeare’in eserlerinin sadeleştirilmiş şeklini tavsiye edemeyiz. Tıp, hukuk ve edebiyatın orijinal kelimelerini öğrenmek zorundayız. Risale-i Nur’un aslı, orijinali varken, “sadeleştirilmiş”, daha doğrusu “sahteleştirilmiş” olanları neden okuyalım?

İşte bunlara cevap verecek çağımızın en muhteşem tefsiri Risale-i Nur’dur. Yeni okumaya başlayanlar için sıkı ve ciddi okumanın, derslere, sohbetlere iştirak etmenin yanında hem sosyalleşmeyi de sağlarız. Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi’nce hazırlanan şu kitaplar tavsiye ediliyor:

-“Risale-i Nur’dan Örnek Metinler, I, II, III

-“Risale-i Nur Eğitim Seti”

Öğrenciler için de Risale-i Nur’u doğru okuma ve anlamalarına yardımcı olmak gayesiyle hazırlanmış…

Sık sık ders ve sohbetlere iştirak ile müzakere, mütalaa, müdavele ve münazara kısa zamanda öğrenme ve bol bol feyiz almamıza vesile olmaz mı?

Dipnot:

1-Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, Yeni Asya Neşriyat,  s. 11-12

Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kâğıt üzerinde kalmasın

    Lider bağımlılığı siyaseti yozlaştırdı

    Birlik olmadan güç olmaz

    Ticaret sisteminin çöküşüne sayılı günler kaldı

    'Libya'yla anlaşmada Türkiye uluslararası haklarını kullandı'

    'Hafter güçleri yıl sonuna kadar Trablus'a girmeyi hedefliyor'

    AB, insan hakları ihlalleri için küresel çapta cezalandırma hazırlığında

    Sektör büyür, vergi artar

    Yılda 300 milyarlık gıda atığı

    Myanmar’ı boykot

    Şehir Üniversitesi'nden 'dolandırıcılık' iddialarına cevap

    Kuzey Kore, Trump'ı 'dengesiz' olarak nitelendirdi

    Bulgaristan'dan 'TürkAkımı' açıklaması

    'Afganistan'daki savaş artık kazanılamaz'

    Beşar Esad'ın amcası yargı karşısında

    Türkiye Nobel törenine katılmayı reddetti

    Japonya, ABD ve İran arasında ara bulucu olmak istiyor

    Filistin'deki işgal sürüyor

    Dünya genelinde büyüyen tehlike: Obezite

    Asgari ücret görüşmelerinde son durum?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ceren’in asıl katili
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nobel’e selâm, savaşa devam...
    Faruk ÇAKIR

    Mutluluk nerede?
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’da kuantum enerjisi - 1
    Cevher İLHAN

    Ekonominin gerçek durumu
    Genel

    Tarihi kayda geçirmek istedim
    Genel

    Lider bağımlılığı siyaseti yozlaştırdı
    Orhan GÜLER

    “Meyyit-âne tavırları bırakalım!”
    Ali FERŞADOĞLU

    Organik bir ürün varken GDO’lu tercih edilir mi?
    Kübra ÖRNEK

    Cefâda vefâ var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.