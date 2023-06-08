Örtülü ödenek, saray, vergi ve seçim!

Bilhassa son 21 yıldır örtülü ödenek gibi her şey örtülüdür; işler kapalı kapılar arkasında yürütülür!

“Örtülü ödenek; kapalı İstihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin milli güvenliği, yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel gayeler ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Hükümet icapları İçin kullanılmak üzere bütçeye konulan ödenektir.”

Erdoğan “itibardan tasarruf olamayacağını” söylemişti. Sarayın günlük masrafı 10 milyon lira olarak açıklandı. Örtülü ya, vergilerimizden tam olarak ne kadar harcandığını bilmiyoruz!

Erdoğan aynı zamanda AKP’nin de başkanı. Vergilerimizle seçimi kazan; sonra zamları bas, enflasyonu yüksek tut; sonra taraftarların “Allah size zeval vermesin!” diye dua etsin! Ödenekler gizli, destek açık!

“Vergi gelirlerine gelince; 2022’de 2 trilyon 353 milyar TL’ye ulaşarak, önceki yıla göre yüzde 102 arttı ve bütçe tahmininden 167 milyar TL fazla vergi toplandı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) geliri 419,8 milyar TL, Katma Değer Vergisi (KDV) geliri ise 754,1 milyar TL oldu.” Vergiler nereye gitti? Yola gitti, tramvaya gitti! Bunlar 2021, 2020ı, 2019 ve öncesinin vergilerinden yapılmamış mıydı? Yoksa binlerce kilometrelik yolsuzluk yolları mı yapıldı!?

İktidarı destekleyen STK’na örtülü ödenekten ne kadar ayrıldı ve seçim için çalıştırıldı bilmiyoruz! Seçim Kuzey Kore’de de oluyor, Çin’de de oluyor! Demokrasinin en önemli unsurlarından birisi, “yargı, kontrol, sorgulama ve şeffaflıktır.” Vatandaşın vergisinin nereye gittiğini bilmesidir. Ama, demokrasimiz örtülü olduğu için bilmiyoruz.

“Meşrûtiyet ile sû-i istimâlâtın ekser yolları münsed olur; istibdatta ise açıktır.”1 “Meşrûtiyet hâkimiyet-i millettir… Umum akvamın sebeb-i saadetidir... Bütün eşvak ve hissiyât-ı âliyeyi (şevk ve ulvi duyguları) uyandırır; uyku bes, siz de uyanınız. İnsanı hayvanlıktan kurtarır; siz de tam insan olunuz. Size müjde. Bizim devleti ömr-ü ebedîye mazhar eder (onsuza kadar devam ettirir). Milletin bekâsıyla ibkâ edecek; siz daha me’yus olmayınız.”2 Sistem demokratik olursa, millet de, devlet devam eder.

Dipnotlar:

1-Münazarat, Enstitü/internet, s de. 39.;

2-Münazarat, Enst./inter., s. 23.